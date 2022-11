Junge Frau fährt in den Acker

Eine junge Frau hat sich bei einem Verkehrsunfall zwischen Feldstetten und Laichingen am Montagmorgen leicht verletzt. Das meldet die Polizei. Die 20-Jährige sei unaufmerksam gewesen, schreiben die Beamten.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr. Die 20-Jährige fuhr von Feldstetten in Richtung Laichingen. Auf Höhe des Skiliftes kam die Fahrerin des Renault nach links von der Straße ab. In einem angrenzenden Acker überschlug sich das Fahrzeug. Auf den Rädern kam das Auto zum Stillstand. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Zur weiteren Untersuchung kam sie in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem total beschädigten Renault beziffert die Polizei auf etwa 4000 Euro.