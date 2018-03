Das nächste Machtolsheimer Männervesper findet am Freitag, 16. März, in der Lindenhalle statt. Beginn ist um 19 Uhr. Referent Michael Brugger (33) ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Ulm. Und er hat schon ein reichlich bewegtes Leben hinter sich. Sein Thema: „Jugendwahn und Altersteilzeit – Dürfen wir in der Arbeitswelt noch alt werden?“

Gleich nach dem Abitur ging er für zwei Jahre nach Peru, um dort den „Weltkirchlichen Friedensdienst“ abzuleisten, danach studierte er katholische Theologie. Anschließend wurde er Bildungsreferent bei der Christlichen Arbeiterjugend der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Seit Januar 2016 ist Brugger der jüngste Betriebsseelsorger in Württemberg.

Werde ich noch gebraucht?

Er ist katholischer Ansprechpartner für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis. Zum Aufgabenfeld gehören Kontaktpflege in den Betrieben, seelsorgerliche Begleitung von Arbeitnehmern in Konfliktsituationen und Vorträge zu Themen aus der Arbeitswelt. Deshalb ist Brugger viel unterwegs. Er geht zu den Menschen, dorthin, wo sie arbeiten: in Fabriken, Werkhallen und Büros. „Ich will da sein, bevor einer unter die Räder kommt“, sagt er über seine Arbeit.

Das Wort „Betrieb“ kommt in seiner Berufsbezeichnung nicht von ungefähr. Frust über das sich immer drehende Hamsterrad, über den zunehmenden Druck, der auf dem Einzelnen lastet, das sind Bruggers Themen. Digitalisierung und Beschleunigung erfordern eine hohe Flexibilität und Leistungsbereitschaft von Jung und Alt. Gleichzeitig sollen Menschen immer länger arbeiten, um Rentenansprüche zu erhalten ist das oft auch nötig. Ältere Beschäftigte befinden sich in einem Zwiespalt, der sich nicht selten belastend auf den Einzelnen auswirkt. Werde ich noch gebraucht oder bin ich das fünfte Rad am Wagen? Daher darf Man(n) gespannt sein auf Bruggers Vortrag „Jugendwahn und Altersteilzeit – Dürfen wir in der Arbeitswelt noch alt werden?“

Im Referat geht es um erfolgreiche Beispiele der späten Erwerbsarbeit, Wege in die Rente sowie gute Lösungsansätze für Probleme am Arbeitsplatz auch für jüngere Arbeitnehmer.

In der Mitteilung heißt es: „Es erwartet Sie ein interessanter Abend mit Michael Brugger, der auch auf die Fragen der Zuhörer eingehen wird.“

Das Männervesper-Team der Laichinger Alb lädt herzlich ein. Wie immer beginnt die Veranstaltung mit einem warmen Essen und Getränken. Denn miteinander essen, ins Gespräch kommen und neue Gedankenanstöße erhalten, sind Bestandteile des Männervespers.