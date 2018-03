Jugendliche wollen weniger Lebensmittel verschwenden

Eine neue Fassade fürs Jugendhaus, das Schlichten des Ärgers um den Verbindungsweg zwischen Mörike- und Uhlandstraße, Foodsharing: Zu diesen Themen und anderen hat der Laichinger Jugendbeirat getagt.

Das Jugendhaus soll eine neue Fassade erhalte, abgebrochener Putz muss erneuert, Schimmel beseitigt werden. Ein weißer Anstrich soll schließlich für neuen Glanz sorgen. Die Verschönerungsaktion wollen die Jugendlichen des Jugendhauses und der Jugendbeirat gemeinsam schultern. In der jüngster Sitzung des Jugendbeirats hatte Frank Rexer, auch als Vertreter des Jugendhauses, über die aktuelle Situation informiert.

Im vergangenen Jahr, so berichtete Yannik Schrade, Vorsitzender des Jugendbeirates, hätten dessen Mitglieder mehrfach das Jugendhaus besucht und Ideen, auch für ein ansprechendes Programm, eingebracht. Im Vordergrund stünde nun zunächst aber das Aufpeppen des Äußeren. Geklärt werden muss noch, ob und wenn ja, wie Eigenleistungen erbracht werden können und was die Sanierung kostet. Laut Schrade hätten Anwohner bereits ihre Hilfe angeboten.

Weiteres Thema: „Foodsharing“. Dem Jugendbeirat liegt ein Angebot einer Initiative vor, die die Verschwendung von Lebensmitteln reduzieren will und dazu Kühlschränke aufstellen möchte, in die Essen gelegt werden kann (welches noch verzehrbar ist). In Deutschland wandern jedes Jahr tausende Tonnen Lebensmittel in den Müll. Laut Schrade wollen die Mitglieder des Jugendbeirats mit der Person, die dieses Angebot unterbreitet hat, auf jeden Fall in Kontakt treten. Die Aktion sei so schon in Ulm betrieben worden. Allerdings, so Schrade, müsse der Kühlschrank in ein öffentliches Gebäude und 24 Stunden zugänglich sein, was in Laichingen nicht leicht umzusetzen sei. Trotzdem: Beim Jugendbeirat herrschte positive Grundstimmung, man zeigte sich offen für das Projekt, es mache „durchaus Sinn“. Allerdings gebe es auch den Tafelladen, mit dessen Betreibern Gespräche im Voraus stattfinden sollen.

Eingebunden sind Mitglieder des Jugendbeirats, wie berichtet, als Vermittler zwischen Anwohnern des Verbindungsweges von Uhland- und Mörikestraße und Schülern, die den Weg verschmutzen.

Ansonsten freuen sich die Jugendbeirats-Mitglieder auf ein Einführungsseminar, das ihnen im Februar über die Landeszentrale für politische Bildung kommunales und wirtschaftliches Wissen vermitteln wird.