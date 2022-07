Jugendliche angefahren und geflüchtet

Kurz vor 14 Uhr fuhr am Donnerstag ein Unbekannter mit seinem Auto in der Bahnhofstraße in Richtung Marktplatz. Wie die Polizei berichtet, stand an der Ampel auf Höhe der Hausnummer 18 eine 15-Jährige. Diese bekam Grün und ging auf die Straße. Der Unbekannte bremste zwar sein Auto ab, fuhr aber gleich darauf wieder an. Die Jugendliche war jedoch bereits einen Schritt auf die Bahnhofstraße gelaufen. Das Auto des Mannes fuhr ihr über die Füße. Auch streifte er mit seinem Spiegel ihren Arm. Durch den Kontakt erlitt sie leichte Verletzungen. Der Unbekannte hielt kurz an, fuhr dann aber weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei Laichingen nahm die Ermittlungen auf und sucht nun einen hellen Kleinwagen. Der Fahrer ist zwischen 50 und 60 Jahren alt und trug zerzauste, grau-blonde Haare.