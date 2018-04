Am Dienstag, 1. Mai findet, auf dem Trainingsgelände des MSC Laichingen der 14. Jugendkart-Slalom statt. Es werden zahlreiche kleine Schumis an den Start gehen – aus Schwäbisch Hall, dem Schwarzwald und dem Stuttgarter Raum, Reutlingen, Kirchheim und Geislingen, sowie Fahrer vom MSC, die ihr Bestes in sechs Klassen geben werden. Beginn um 9.30 Uhr auf dem Gelände des MSC bei der Tiefenhöhle. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.