„Jugend on Tour“ – halbtägige Ausfahrt über die Alb

Wer viel alleine mit dem Motorrad unterwegs ist, aber Lust hätte, gemeinsam an einem Sonntag mit einer kleinen Gruppe eine schöne Tour zu machen, der ist beim Töff Club-Alb (TCA) richtig: Die erfahrenen Biker unternehmen am Sonntag, 26. Juni, um 13 Uhr zusammen mit jungen Bikerinnen und Bikern eine halbtägige Ausfahrt über die Alb.

Treffpunkt ist bei der Tankstelle Mangold in Laichingen. Das Angebot ist unverbindlich und soll alle Jugendlichen ansprechen, egal ob Führerscheinneuling (125 ccm) oder schon erfahrenere Fahrer. Vielleicht führe das gemeinsame Hobby durch die Tour ja dazu, neue Freunde kennenzulernen, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. Gemeinsam Spaß zu haben, sicher unterwegs zu sein – das seien die Ziele der gemeinsamen Ausfahrt, die in dieser Form bereits schon mehrmals stattgefunden hatte. Die Tour dauert rund einen halben Tag, kleine Kaffeepause inbegriffen. Bei Interesse und Fragen einfach mit einer E-Mail an info@toeffclub.lai.de oder telefonisch unter 07333/3161 anmelden.