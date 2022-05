Jugend-Kartslalom des MSC Laichingen im ADAC

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 1. Mai fand der Jugend-Kartslalom des MSC Laichingen im Rahmen der Baden-Württembergischen ADAC-Kartslalom-Meisterschaft statt.

Zahlreiche Teilnehmer fanden den Weg nach Laichingen, um an der Motorsport-Veranstaltung teilzunehmen. Da das Wetter hervorragend mitspielte, waren auch die Zuschauerplätze rund um die Strecke gut besucht.

Vom MSC Laichingen nahmen die Fahrer Michel Wegst, Julian Weber, Emily Rapp, Felix Töller und Luca Bartuli am Kartslalom teil. Trotz der langen Pause und der dadurch großen Nervosität der Kids vor dem Heimrennen erzielten die jungen Fahrer gute Ergebnisse.

Michel Wegst ging in der Klasse K1 an den Start. Mit zwei guten Runden aber leider auch Pylonenfehlern und daraus resultierenden Strafsekunden fand er sich am Ende auf Platz 9 wieder.

Julian Weber, Emily Rapp, Felix Töller und Luca Bartuli gingen in der Klasse K2 an den Start. Luca Bartuli legte zwei schnelle Runden zurück und konnte Platz 7 erzielen. Julian Weber belegte mit nur 0,13 Sekunden Rückstand zum vorderen Platz den Platz 15. Emily Rapp folgte auf Platz 17 und Felix Töller auf Platz 28. Auch in dieser Klasse mussten die jungen Rennfahrer Strafsekunden einstecken, ohne die sie eine noch bessere Platzierung erreicht hätten. Aus insgesamt 36 Startern der Klasse K2 ein gutes Ergebnis für den MSC Laichingen!

Slalomleitung Laura Dangel sagt: „Wir sind sehr zufrieden mit unseren jungen Nachwuchsfahrern“.

Ein herzliches Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer sowie den Sponsoren, die zu der motorsportlichen Veranstaltung beigetragen haben.