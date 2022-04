Jugend-Kartslalom des MSC Laichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Vorbereitungen für den Jugend-Kart-Slalom am Sonntag den 1. Mai laufen bereits auf Hochtouren. Am ersten Tag im Mai dröhnen wieder die Motoren auf dem Vereinsgelände des MSC-Laichingen e.V. im ADAC.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet der erste Lauf zur Württembergischen ADAC Jugend-Kartslalom Meisterschaft 2022 statt.

Das Team des MSC Laichingen, um Jugendtrainer Andreas Bückle, hat in den vergangenen zwei Jahren fleißig trainiert und eine neue Jugendgruppe aufgebaut, die sich nun beim Heimrennen der Konkurrenz stellen will.

Das Team und vor allem die Jugendkartfahrer fiebern der Veranstaltung entgegen. Nachdem in den vergangenen Wochen nochmals ein Service an den Karts vorgenommen und die Strecke festgelegt wurde, konnten sich die sieben Starter des MSC Laichingen, zwischen neun und elf Jahren, unter der Anleitung des Trainerteams gut auf die bevorstehende Slalomstrecke vorbereiten. Die Kinder und Jugendlichen starten in fünf verschiedenen Altersklassen auf 5 PS starken Slalom-Karts.

Zuschauer sind am 1. Mai ab 9 Uhr auf dem Gelände des MSC Laichingen herzlich willkommen. Auch für die Verpflegung von Teilnehmern und Zuschauern haben die MSC-Mitglieder gesorgt.

„Bei der ersten Veranstaltung im Jahr 2022, rund um das 50 jährige Jubiläum des MSC Laichingen, dürfen die jungen Fahrer wieder kräftig Gas geben und den schnellsten – und noch viel wichtiger: möglichst fehlerfreien – Weg durch den Pylonenwald suchen“ verkündet Albrecht Straub, Vorsitzender des MSC Laichingen.