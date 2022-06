Judokas legen Gürtelprüfung ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dienstag, den 31. Mai legten 12 Kinder und Jugendliche der Laichinger Judo- und Karateabteilung ihrer Gürtelprüfung ab. Für die meisten war dies die erste Prüfung, entsprechend groß war die Aufregung. Dank einer guten Vorbereitung konnten aber alle Prüflinge ganz routiniert ihre Stand-, wie auch Bodentechniken zeigen und die Prüfer somit von ihrem Können überzeugen. Hervorzuheben ist die Leistung von Jakob Kölle, welcher die Prüfung zu Kyu 3, dem grünen Gürtel ablegte. Hierbei müssen neben den Grundformen mehrere Anwendungsaufgaben, wie auch eine Kata demonstriert werden, wofür ein gutes Judo-Verständnis erforderlich ist. Am Ende des Abend durften alle voller Stolz ihre Urkunden in Empfang nehmen.

Wir gratulieren allen Prüflingen und wünschen ihnen auch weiterhin viel Spaß und Erfolg im Judo!