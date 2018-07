Jubel trotz Niederlage: Kroaten feiern die Vizeweltmeisterschaft

Frankreich ist Nachfolger von Deutschland als Fußball-Weltmeister. Im Finale von Moskau bezwang die Équipe Tricolore Kroatien mit 4:2. Eine Eigentor-Premiere, ein umstrittener Videobeweis und ein Torwart-Lapsus machten das Endspiel zu einer denkwürdigen Partie in der WM-Geschichte. Doch die Niederlage in Moskau im WM-Finale hielt die in Laichingen und der Region lebenden Kroaten nicht davon ab, die Vizemeisterschaft gebührend zu feiern.

Und feiern können sie, diese Kroaten. Das haben sie einmal mehr am Sonntagabend gezeigt, beim Jubel vieler Fans in rot-weißen Karo-Shirts, und das obwohl ihre Mannschaft gerade – wenn auch etwas unglücklich – mit 2:4 verloren hatte. Für die Kroaten war der zweite Platz bei einer Fußballweltmeisterschaft eine sensationelle Leistung, was die Fans auf dem und am Laichinger Kreisel auch kundtun wollten: mit einem Autokorso, mit einem Hupkonzert, viele Fahnen schwingend sowie singend und jubelnd.

Ihre Freude war auch in der Niederlage groß, gehört ihre Heimat doch jetzt zu den großen Fußballnationen rund um den Globus. Die kroatische Nationalmannschaft habe sich in die Herzen vieler Menschen gespielt, sie habe guten Fußball geboten und dürfe stolz zurückkehren, meinten sie am Rande ihres Jubels. Herzlich war die Feier in Laichingens Stadtmitte. Die Feiernden zogen rasch weiter, um den historischen Abend wohl irgendwo feucht-fröhlich zu begehen. Groß und Klein, ganze Familien, bejubelten den größten Erfolg in der Fußball-Geschichte Kroatiens.