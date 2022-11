Jommelli Quartett lädt zur „Stunde der Kammermusik“

Das Jommelli Quartett konzertiert unter dem Motto „Stunde der Kammermusik“ am Sonntag, 13. November, in Laichingen. Die Matinee beginnt um 11 Uhr und findet findet im Bürgersaal des Alten Rathauses statt, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters.

Das Jommelli Quartett, zugleich das „Quartett der Stuttgarter Staatsoper“, formiert sich aus vier Musikern des Staatsorchesters. In Laichingen wird es mit veränderter Besetzung – Kathrin Scheytt und Marion Schäfer, Violine / Madeleine Przybil, Viola / Zoltan Paulich, Violoncello – spielen.

Kathrin Scheytt, die bis zum 13. Lebensjahr in Laichingen zur Schule ging, studierte Violine an der Musikhochschule Freiburg bei Rainer Kussmaul und Günther Falkenroth und spielt erste Geige im Staatsorchester Stuttgart. Im gleichen Orchester ist Marion Schäfer seit 2004 Mitglied der zweiten Geigengruppe. Sie studierte bei Wilhelm Melcher und Gérard Poulet in Stuttgart und Paris. Die mehrfache Preisträgerin Madeleine Przybil ist Solobratschistin und erhielt ihre künstlerische Ausbildung unter anderem bei Tabea Zimmermann. Zoltan Paulich studierte vorerst Violoncello in Budapest und vervollkommnete sein Können danach ebenfalls in Stuttgart bei Peter Buck und dem Melosquartett.

In der Matinee werden Joseph Haydns Streichquartett in G-Dur op.77 Nr.1 und das Streichquartett in a- Moll “Rosamunde“ von Franz Schubert erklingen. Das Quartett ist benannt nach Niccolo Jommelli (1714-1774), dem damals weltberühmten italienischen Opernkomponisten, der 15 glückliche Jahre lang als Hofkapellmeister an der Stuttgarter Oper tätig war und in dieser Zeit die Hofkapelle (heute Staatsorchester) zum führenden deutschen Orchester entwickelte.