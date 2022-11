Jetzt Wünsche der Kinder erfüllen

Weihnachten naht mit großen Schritten und alle Kinder freuen sich auf Weihnachten und Geschenke. Bedauerlicherweise gibt es auch in Laichingen Familien in wirtschaftlicher Not, die ihren Kindern nicht ohne Weiteres einen Weihnachtswunsch erfüllen können. Deshalb möchte die Bürgerstiftung Laichinger Alb in Zusammenarbeit mit der Stadt Laichingen und der Volksbank Alb diesen Kindern mit der Aktion „Wunschsterne für Kinder“ eine Freude bereiten.

Die Stadtverwaltung Laichingen hat die in Betracht kommenden Familien bereits angeschrieben und um die Weihnachtswünsche ihrer Kinder gebeten. Auf den Wunschsternen stehen zum Schutz der Privatsphäre keine Namen, sondern lediglich Nummern. In der Hauptstelle Laichingen der Volksbank Alb wird in der Zeit vom 18. November bis 9. Dezember ein Weihnachtsbaum stehen, der mit den Wunschsternen geschmückt ist.

Alle, die gerne einen Kinderwunsch erfüllen möchten, können sich einen Wunschstern vom Weihnachtsbaum nehmen, den Wunsch einkaufen und das Geschenk, nett eingepackt und mit dem Wunschstern (Nummer) versehen, wieder bei der Volksbank Alb abgeben. Letzter Abgabetermin ist Dienstag, 13. Dezember. Die Geschenke werden kurz vor Weihnachten von einem Vertreter der Bürgerstiftung und der Stadtverwaltung übergeben.