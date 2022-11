Jahresversammlung beim Albverein Laichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Jahresversammlung 2022 des Schwäbischen Albvereins Ortsgruppe Laichingen begrüßte der 1. Vorsitzende Stefan Rauscher rund 35 Mitglieder. Das Wanderjahr begann zunächst wieder mit Corona-Beschränkungen. Ab März konnte das Vereinsleben wieder in vollem Umfang hochgefahren werden. Die geplante Mostprobe musste zunächst um eine Woche verschoben werden. Was da aber noch niemand erahnen konnte, war dann die komplette Absage, da einige helfende Hände an Corona erkrankt waren.

Ab Mitte März begannen auch wieder unsere Halbtageswanderungen, Nordic-Walking-Touren und Seniorenwanderungen. So waren es im Jahr 2022 zehn Halbtageswanderungen mit insgesamt 96 Teilnehmern, 21 Nordic-Walking-Touren mit 176 Teilnehmern, sieben Seniorenwanderungen mit 103 Teilnehmern. Ab Mai begannen auch wieder die abendlichen Radtouren mit 53 Teilnehmern an fünf Abenden.

Die Markungsputzete musste aufgrund von zu viel Schnee verschoben werden, sodass dann die Ortsgruppe beschlossen hat, dies an zwei Mittagen in den Osterferien durchzuführen. Ein Hotspot mit Müll war wie in den vergangenen Jahren das Industriegebiet, dort wo die ganzen LKW`s parken.

Ein Highlight in diesem Jahr war der Bau des Festwagens der Familiengruppe und die Teilnahme am Festumzug des Musikvereins Stadtkapelle Laichingen. Im März 2022 haben Mitglieder der Familiengruppe mit dem Bau begonnen und an vielen Samstagen an dem Festwagen gebaut. Die ganze Arbeit hatte sich dann auch sehr gelohnt, da nach dem Festumzug die Festwagen prämiert wurden und die Familiengruppe dabei den ersten Platz belegte.

Das Stadtfest, eine wichtige Einnahmequelle des Vereins, musste dieses Jahr erneut abgesagt werden, da es zu wenig Vereine gab, die sich beteiligt hatten.

Im Oktober gab es noch eine sportliche Wanderung zur Fuchsfarm bei Albstadt -Onstmettingen. Gewandert sind zwei Personen an zwei Tagen mit einer Gesamtlänge von 73 Kilometern.

Nach den Berichten der Fachwarte fahnden die Ehrungen für jahrelange Mitgliedschaft statt. Für 60 Jahre: Erika Wegst, Karl-Hans Schlenk. Für 50 Jahre: Norbert Schmid. Für 40 Jahre: Beate Frank.

Des weiteren wurde Walter Ruoß mit der silbernen Ehrennadel für jahrelange Verdienste im Verein ausgezeichnet. Diese Ehrung führte Frau Ursula Geister vom Gauvorstand des Donau-Blau-Gaus durch.