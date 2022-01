Jahresrückblick mit Bürgermeister Klaus Kaufmann

Laichingen (sz) - Bürgermeister Klaus Kaufmann hat einige Fragen der Schwäbischen Zeitung zum Jahr 2021 beantwortet. Es sein ein herausforderndes Jahr gewesen, aber dennoch blicke der Bürgermeister positiv und optimistisch in das nächste Jahr.

Ein wechselhaftes Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Mit welchem Gefühl verlassen Sie 2021 und mit welchen gehen sie ins neue Jahr?

Das Jahr 2021 war für uns alle ein sehr schwieriges und belastendes Jahr, aber es hilft ja nicht zu lamentieren. Wir mussten uns den Herausforderungen stellen und ich denke auch, dass wir dadurch sogar eher noch stärker geworden sind, besonders im Hinblick auf den Umgang mit schwierigen und unvorhersehbaren Situationen. Deshalb gehe ich auch optimistisch ins nächste Jahr, was übrigens grundsätzlich meine Haltung ist. Den Kopf in den Sand zu stecken, gibt es nicht, schon gar nicht in meiner Verantwortung.

Die Pandemie beschäftigt die Abläufe in der Verwaltung teils sehr. Wie sahen und sehen Sie die harte Corona-Zeit aus gemeindlicher Sicht und wie unterscheidet sich das zweite Jahr in der Pandemie zum Vorjahr?

Die Belegschaft der Stadtverwaltung hatte enorm viele zusätzliche Aufgaben zu leisten, die zunächst alle erst einmal ungewohnt waren. Zudem musste sie mit zum Teil sehr heftiger Kritik von außen zurechtkommen, die sich weniger gegen die Arbeit der Stadt gerichtet hatte, sondern mehr mit der Unzufriedenheit über die bundes- und landespolitischen Entscheidungen zur Pandemie zu tun hatte. Da haben mir meine Mitarbeiter öfter mal sehr leid getan, dass sie das alles auszuhalten hatten und auch ausgehalten haben. Im ersten Coronajahr gab es noch viel Verständnis aus der Öffentlichkeit für alles, was aufgrund von Corona anders und vielleicht auch unbequem wurde. Im zweiten Jahr allerdings war es bei vielen vorbei mit der Geduld und wir haben den Unmut und auch den Zorn Einzelner in voller Stärke abbekommen. Ich bin dennoch sehr zuversichtlich, dass die Lage sich bald bessert. Dies hängt von unser aller Verhalten und der Vernunft jedes Einzelnen ab. Und dann sind diese zwei Jahre hoffentlich auch wieder schnell vergessen.

Welche Erfahrungen können Sie für die Verwaltungsarbeit von der bisherigen Krisenzeit mitnehmen?

Eine Krise eröffnet auch immer neue Chancen, wenn man sie bei allem Schlechten, das einem widerfahren ist, denn auch sehen möchte. Schauen wir uns die Digitalisierung und das „neue“ Arbeiten an. Hier verändern sich auch in den Verwaltungen gerade viele Dinge in einem rasanten Tempo. Entscheidend für ein Gelingen wird aber sein, dass wir auch die Menschen mitnehmen, die sich mit diesen Veränderungen vielleicht noch schwer tun oder ihnen der Zugang dazu fehlt. Es darf dabei keiner auf der Strecke bleiben. Unsere Angebote müssen für alle Menschen zugänglich bleiben. Das wird sicherlich sowohl personell wie auch organisatorisch eine große Herausforderung, dies zu meistern, weil wir wohl eine Zeit lang mit unseren Dienstleistungen zweigleisig fahren müssen. Aber wir haben gerade in der Pandemie in diesen Punkten viel dazugelernt, weshalb ich optimistisch bin, dass dies gelingt. Unsere Resilienz diesbezüglich ist sicher besser als vor der Pandemie.

Hat Corona die Kommune verändert? Wenn ja, inwiefern?

Zunächst hoffe ich, dass vieles wieder wird wie vorher und die Dinge, die sich nicht mehr zurückdrehen lassen, bringen uns alle hoffentlich weiter. Wir müssen als Gesellschaft auch eine Möglichkeit dafür finden, den Menschen, die sich mit der Pandemie in eine vom großen Rest der Gesellschaft isolierte Richtung oder Geisteshaltung bewegt haben, wieder einen Weg zurück zu ermöglichen, ohne Verteufelung, ohne Brandmarkung oder Schuldzuweisung und ohne dass sie ihr Gesicht dabei verlieren. Das muss eine offene Gesellschaft in der Lage und Willens sein zu leisten, ansonsten sehe ich große Probleme auf uns insgesamt zukommen.

Neben Corona bestimmten viele weitere Themen den Alltag. Was hat Sie und die Verwaltung 2021 stark beschäftigt?

Unsere alltägliche Arbeit ist ja aufgrund von Corona nicht einfach in der Versenkung verschwunden, im Gegenteil, wir waren noch stärker gefordert unter deutlich erschwerten Bedingungen, den erforderlichen Entwicklungen gerecht zu werden. Das betrifft alle Zuständigkeitsfelder einer Kommunalverwaltung.

Wo lag der Investitionsschwerpunkt?

Zunächst einmal war aufgrund einer schwierigen und auch unsicheren Finanzlage Zurückhaltung bei Investitionen angesagt. Aber z.B. im Bereich Kinderbetreuung haben wir im Lindensteig dieses Jahr zwei neue zusätzliche Betreuungsgruppen eingerichtet. Oder den neuen Zentralen Omnibusbahnhof in der Stadtmitte errichtet und in betrieb genommen. Und alle anderen Vorhaben haben wir zumindest in den Vorbereitungen und Planungen weiter vorangetrieben, um sie dann, wenn wir finanziell betrachtet wieder klarer sehen, direkt umzusetzen. Das geschah so z.B. mit dem Kindergartenanbau in Machtolsheim. Unsere vorausschauenden Planungen im Bereich der Ausgaben haben uns bisher davor verschont, Steuererhöhungen vorzunehmen, um die Ausgabenlast der Stadt in Zeiten gesunkener Einnahmen zu tragen. Damit konnten wir eine zusätzliche Belastung der Bevölkerung in dieser schwierigen Zeit vermeiden.

Was war für Sie persönlich das schönste Ereignis 2021 und warum?

Zu sehen, dass es neben all dem Leid und den Schwierigkeiten, die viele hatten und immer noch haben, es auch positive Lichtblicke gab. Gerade im Ehrenamt hat es viele einzelne Aktionen gegeben, die das Leben der Menschen etwas besser oder einfacher gemacht haben. Ich denke da an die vielen Hilfsaktionen, die stattgefunden haben oder auch jetzt ganz neu der Aufbau und die Installation der Fitnessgeräte im Wald Westerlau. Da haben viele helfende Hände mitangepackt und zum Wohle aller in unserer Stadt zusammengearbeitet. Das hat mich sehr berührt.

„Wer ständig nach hinten schaut, sieht nichts von dem, was vor ihm passiert“: In diesem Sinne, welche wichtigen Projekte sollen im neuen Jahr angepackt werden?

Ich möchte den Haushaltsberatungen im Gemeinderat nichts vorwegnehmen, aber besonders im Bereich Schulen und durchaus auch wieder in der Kinderbetreuung oder beim Ausbau eines schnellen Internets für alle und in allen Stadtteilen werden wir gefordert sein. Und wenn wir hoffentlich einen positiven Bescheid zu unserem Antrag zu einem Sanierungsgebiet erhalten, dann können dazu die nächsten Schritte gestartet werden. Aber belassen wir die Entscheidungen beim zuständigen Gremium, dem Gemeinderat, was in welcher Reihenfolge umgesetzt werden soll. Dringend ist alles.

Welche Überschrift wünschen Sie sich, bald über Ihre Stadt zu lesen?

Ich gehe nicht nach dem leider oft verbreiteten Kirchturmdenken vor. Mir geht es um unsere gesamte Region. Wenn es ihr gut geht, dann profitieren wir alle auch in unseren Kommunen davon. Deshalb wäre es schön, eines Tages die Überschrift lesen zu können, dass die gemeinsamen Projekte unserer Region zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht wurden konnten und zum Nutzen aller sind.

Zum Abschluss würde ich Sie bitten, folgende Sätze zu vervollständigen:

Dinner for one habe ich sehr oft gesehen.

Wenn ich ein Tief habe, dann kommt auch wieder ein Hoch. Aber ich lasse mich nicht von negativen Gemütsstimmungen leiten, weshalb diese Aussage eher nicht auf mich zutrifft. Sogenannte Tiefs kenne ich nicht. Manchmal läuft es etwas schwerer, und manchmal etwas leichter von der Hand, aber Tiefs sind das bei mir nicht.

2022 freue ich mich, dass hoffentlich bald Corona der Vergangenheit angehört und wir deshalb mit einer großen Öffentlichkeitsveranstaltung den neu gebauten Bahnhof in unserer Region eröffnen können.