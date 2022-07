Jahreshauptversammlung der Chorgemeinschaft Westerheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, den 15. Juli, hatte die Vorstandschaft der Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim ihre Mitglieder und Gönner sowie Kirchen- und Gemeinderäte zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Der Vorsitzende Klaus Ascher begrüßte alle Mitglieder und Gäste, außerdem Herrn Pfarrer Enderle als Vertreter der Kirchengemeinde. Es wurde in Stille der verstorbenen ehemaligen Sängerin Gertrud Walter gedacht. Klaus Ascher hatte sich im Vorfeld Gedanken gemacht, und blickte zurück auf das Jahr 2021 und ließ die Versammlung an den Fragen, mit denen sich der Ausschuss beschäftigt hat, teilhaben.

In seiner Ansprache ging er auf gelungene Veranstaltungen der Chorgemeinschaft ein, wie den Festakt zum 100-jährigen Jubiläum sowie die Verleihung der Zelterplakette in einem Festakt in der St. Stephanuskirche. Klaus Ascher berichtete weiter, dass im Mai 2022 eine Kindertheatergruppe gegründet wurde. Silke Kneer hat sich bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen. Der Verein hatte an einer Ausschreibung der Firma Getränke Mangold teilgenommen, die ausgerufen wurde zur Unterstützung von Jugendarbeit, und gewonnen. Die Chorgemeinschaft erhielt einen Zuschuss von 800 Euro. Ascher bat die Anwesenden, Silke Kneer bei ihrer Arbeit zu unterstützen, wenn sie um Hilfe bittet. Sie erhielt einen Blumengruß und einen Notenschlüssel aus Schokolade als Anerkennung.

Mit einem Jahresbericht erinnerte die Schriftführerin Ingeborg Slavik an kirchliche und weltliche Auftritte und Veranstaltungen der Chorgemeinschaft. Der Bericht der Kassiererin Uschi Wiedmann fiel trotz der Pandemie recht positiv aus. Das Jubiläumsjahr 2021 fiel dank der zahlreichen Spender positiv aus. Uschi Wiedmann dankte und verlas die Namen der Spender sowie das Gesamtspendenergebnis von 3330 Euro. Auch Pfarrer Enderle dankte dem Chor für sein Wirken in den Gottesdiensten und stellte einen Vergleich an: Die Kirchengemeinde wäre ohne den Chor wie ein Wald ohne zwitschernde Vögel. Klaus Ascher verlas den Brief von Bürgermeister Walz, in dem er der Chorgemeinschaft für ihr Engagement dankte und weiterhin die Unterstützung der bürgerlichen Gemeinde zusagte. Gerne ehrte Klaus Ascher Elfriede Mayer für 60 Jahre Singen mit einer Urkunde und einer Holzfigur der Heiligen Cäcilie. Bernhard Schweizer, der für 50 Jahre geehrt werden soll, konnte leider nicht anwesend sein – die Ehrung wir nachgeholt.