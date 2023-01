Die Frauengruppe der evangelischen Frauengruppe trifft sich erstmals im neuen Jahr am Montag, 16. Januar, 19.30 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus im Bonhoeffersaal. Mit der Jahreslosung 2023, die Eva Bräuninger vorstellen wird, startet die Gruppe in das neue Jahr. Mit der Jahreslosung, die es seit den 1930er-Jahren gibt, erhalten die Mitglieder der Gruppe den roten Faden in die Hand, der sich sich durch das Jahr zieht.