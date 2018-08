Jüdische Kultur in Laichingen

In Laichingen werden auch in diesem Jahr zum „Europäischen Tag der Jüdischen Kultur“ Informationen über jüdische Traditionen und jüdisches Leben im heutigen Deutschland im Alten Rathaus angeboten.

Das diesjährige Motto „Storytelling – Geschichten erzählen“ wird in zweierlei Weise beleuchtet: Eine Ausstellung im Alten Rathaus präsentiert Geschichten, die Juden und Jüdinnen unterschiedlicher Altersgruppen im heutigen Deutschland über ihr Leben erzählen.

Die Eröffnung der Ausstellung und eine Einführung dazu durch Christiane Schmelzkopf findet am Samstag, 1. September, um 16 statt. Am Sonntag, 2. September, um 11 Uhr spricht Schmelzkopf dann in einem Vortrag zum Thema „Nicht nur die Kinder speist man mit Märchen ab“ über erzählte Geschichten in der Weltliteratur und die Bedeutung des Geschichten-Erzählens in der jüdischen Tradition. Öffnungszeiten der Ausstellung im Alten Rathaus sind:

am Samstag, 1. September, von 16 bis 18 Uhr

am Sonntag, 2. September, von 11 bis 13 Uhr

Am Sonntag, 2. September, bietet auch das Freilicht-Museum Beuren von 13 bis 17 Uhr eine Mitmach-Aktion zum jüdischen Laubhüttenfest („Sukkot“) im Rahmen der Ausstellung „Jüdisches Leben in Baden-Württemberg“ an.