Interessierte SängerInnen für Solo- und Chorgesang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das neue Projekt von dem Verein Kunst & Kultur in L.A. hat begonnen. Für neue abwechslungsreiche Ziele und Herausforderungen sucht der Verein ChorsängerInnen auch mit solistischen Ambitionen. Seine Ziele neu entdecken, nach den Corona-Pausen den Aufbruch wieder anheizen... Jede SängerInn mit dem Wunsch nach dem etwas anderen Chorprojekt ist bei uns gerade richtig. Die unter anderem in der Stage School in Hamburg ausgebildeten Dozenten möchten nicht nur die eigene Stimme, sondern das ganze persönliche Talent zur Geltung bringen. Vom Teenager bis zum Senior, jedes Alter ist herzlich willkommen. Etwas musikalische Erfahrung wäre sicher sinnvoll. Wer neugierig geworden ist und sich auf die Überzeugungskraft der Musik einlassen möchte, kann sich jeder Zeit unter: info@stepinla.de oder unter 07333 / 7644 melden.