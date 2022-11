Infoveranstaltung zu ökologischem Landbau

Immer mehr landwirtschaftliche Betriebe interessieren sich für die Umstellung auf ökologischen Landbau – wichtige Fragen dazu beantwortet eine kostenlose Online-Informationsveranstaltung am Freitag, 18. November, um 14 Uhr. In dieser erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, worauf sie in den Bereichen Produktionstechnik, Förderung und Vermarktung achten müssen. Veranstalter sind das Landratsamt Alb-Donau-Kreis, das Kreislandwirtschaftsamt Reutlingen, das Landwirtschaftsamt Esslingen sowie die Biomusterregion Biosphärengebiet Schwäbische Alb.

Eine Anmeldung ist bis zum 16. November unter dem Link https://next.edudip.com/de/webinar/20223/1846490 notwendig. Im Anschluss daran erhalten die Interessierten eine Bestätigungsmail mit den Zugangsdaten. Über den Chat können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Diskussion beteiligen und Fragen stellen.