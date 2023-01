Informationen zum möglichen Biosphärengebiet-Beitritt

Die Stadt Laichingen lädt alle Vollerwerbs- und Nebenerwerbslandwirte aus Laichingen, Suppingen, Machtolsheim und Feldstetten zu einer Informationsveranstaltung über den möglichen Beitritt zum Biosphärengebiet Schwäbische Alb ein. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 1. Februar, um 20 Uhr, in die Lindenhalle Machtolsheim statt.

Beim für die Landwirte sowie Gemeinderat und Ortschaftsräte anberaumten Termin werden Vertreter des Regierungspräsidiums Tübingen und des Fachdienstes Landwirtschaft die für die Landwirte relevanten Themen erläutern und Fragen beantworten.

Für die gesamte Öffentlichkeit findet eine Bürgerinformation zu diesem Thema am Mittwoch, 8. Februar, um 20 Uhr, in der Daniel-Schwenkmezger-Halle in Laichingen statt.