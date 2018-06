In Suppingen entstehen neue Bauplätze

Der Suppinger Ortschaftsrat hat in seiner Sitzung am Freitag der Erschließung des Baugebiets „Falge 2“ zugestimmt – mit einer Gegenstimme. Laut Ortsvorsteher Bernd Kühnle „ein lang gehägter Wunsch“, denn nun könnten wieder neue Häuser im Laichinger Teilort gebaut werden. Insgesamt 14 neue Baugrundstücke sollen zwischen Machtolsheimer Straße und „In der Falge“ entstehen. Fehlt nur noch die Zusage des Laichinger Gemeinderats. Dort steht die Angelegenheit in der Sitzung am heutigen Montag auf der Tagesordnung.

Das Interesse an der Ortschaftsratssitzung in Suppingen war groß – trotz Länderspiel und angenehmen Temperaturen. Wohl saß der eine oder andere Interessent mit im Sitzungssaal des Suppinger Rathauses. Doch müssen die sich noch etwas gedulden. Die Erschließung müsse erst noch ausgeschrieben werden, so Günter Hascher, Bauamtsleiter der Stadt Laichingen: „Über die Vergabe könnte dann in der Sitzung im Oktober entschieden werden“, sagte er. Genau genommen in der Sitzung am 15. Oktober.

Das Suppinger Baugebiet „Falge“ besteht aktuell aus 71 Bauplätzen. 28 Grundstücke wurden bereits erschlossen (lila), weitere 14 sollen nun folgen (rot). Der grüne Bereich bleibt eine natürliche Ausgleichsfläche. (Foto: Stadt Laichingen)

Doch wie andere Kommunen, hadern auch die Suppinger mit den vollen Auftragsbüchern der Baufirmen. Um die Ausschreibung so attraktiv wie möglich zu machen, soll das Bauunternehmen entscheiden, wann sie mit der Erschließung des mehr als 7000 Quadratmeter großen Arials beginnen wollen. Spätestens Ende Oktober 2019 müssen sie aber fertig sein. „Diese Frist setzen wir ihnen“, so Hascher. Er geht davon aus, dass die Arbeiten innerhalb von fünf bis sechs Monaten abgeschlossen sind.

Kosten: 800 00o Euro

Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 800 000 Euro. Darin enthalten sind der Straßenbau, die Kanalisation, Wasserleitungen, Leerrohre für den Breitbandausbau sowie Landschaftsbauarbeiten. Die Machtolsheimer Straße soll auf einer Länge von 55 Meter von vier auf fünf Meter verbreitert werden. Die Straße „Zum Kreuzhäule“ wird inklusive Gehweg so verlängert, dass sie mit der Straße „In der Falge“ verbunden werden kann (siehe Skizze oben, rote Fläche). In dem Bauabschnitt sind zudem drei Straßenleuchten vorgesehen.

Ratsmitglied Ludwig Häberle sprach sich bei der Abstimmung gegen eine weitere Erschließung des Baugebiets „Falge“ aus. Er äußerte Bedenken, dass die nahegelegende Hochspannungsleitung im Norden von Suppingen gesundheitliche Langzeitfolgen für Anwohner haben könnte. Bauamtsleiter Hascher zeigte Häberle und dem Gremium jedoch auf, dass die Planungen die festgeschriebenen Vorgaben einhalten.

Abstand unbedenklich

Der Abstand zwischen den nördlichsten, noch nicht erschlossenen Grundstücken des Baugebiets „Falge 3 und 4“ sowie der Stromleitung mit 380 Kilovolt beträgt mindestens 75 Meter. Unbedenklich seien laut Harscher aber bereits Entfernungen von 30 Meter, wenngleich in Niedersachsen beispielsweise bei sensiblen Bauten wie Kindergärten oder Schulen ein Mindestabstand von 200 Meter vorgesehen sind. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) empfiehlt einen Abstand von 600 Meter. „Aber dann können wir Suppingen ganz abbrechen“, so Hascher.

Die je nach Behörde vorgeschriebenen Entfernungen von der Hauptspannungsleitung: 75 Meter sind es aktuell beim Baugebiet „Falge“. Der BUND rät zu 600 Meter. (Foto: Stadt Laichingen)

Häberle sprach sich zudem für einen Gehweg und eine Verkehrsinsel entlang der Machtolsheimer Straße aus. Doch dies sei laut Hascher nicht möglich: „Das sieht der Bebauungsplan nicht vor.“ Jedoch sei es möglich, vor der Erschließung des Baugebiets „Falge 3“ diesen Plan zu ändern, um so eine Verkehrsinsel installieren zu können. Sie soll die Geschwindigkeit der Autofahrer auf der Machtolsheimer Straße drosseln.

Vom Baugebiet „Falge 1“, das im Jahr 2000 erschlossen wurde, konnten von den 28 Grundstücken bis auf eines alle verkauft werden. Die Bauabschnitte drei und vier sollen folgen, sodass dort am Ende insgesamt 71 Grundstücke erschlossen werden können.

