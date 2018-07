In Raketengeschwindigkeit durch die Zeit

Gleich am ersten Ferientag hatten sich am Donnerstag in der vergangenen Woche 15 Schülerinnen und Schüler im Laichinger Weberei- und Heimatmuseum eingefunden, um am Sommerferienprogramm des Geschichtsvereins Laichinger Alb teilzunehmen. Betreut wurden die hoch motivierten Mädchen und Jungen im Alter von acht bis dreizehn Jahren von Antje Häberle, Bernhard Mangold, Karl Sautter und Heinz Surek.

Zunächst nahm man mit geschlossenen Augen Platz in einer „Zeitmaschine“ und raste mit Raketengeschwindigkeit durch 20 Jahrhunderte, von Christi Geburt, dem Beginn unserer Zeitrechnung, bis zum 26. Juli 2018, dem historischen Datum des ersten Ferientages der diesjährigen Sommerferien.

Niemand kennt sich in der Laichinger Weberei und der Arbeit am Handwebstuhl besser aus als der ehemalige Webmeister Bernhard Mangold. In kindgemäßer Sprache erklärte er den aufmerksamen jungen Geschichtsforschern, was die Tritte und Schäfte am Webstuhl bedeuten, was Blatt, Kette und Schuss und das Weberschifflein sind. Besonders eifrig waren die Kinder bei der Arbeit, als sie unter Anleitung von Bernhard Mangold an einem Webstuhlmodell selbst weben durften.

Quiz durch Ausstellungsräume

Ein Höhepunkt des kurzweiligen Programms war die Such-Rallye durch das Laichinger Museum. Nach einem von Antje Häberle ausgearbeiteten Quiz erkundeten die Schülerinnen und Schüler selbstständig alle Ausstellungsräume und lösten allein oder in Gruppen knifflige Aufgaben. Wenn‘s für die Jüngeren etwas schwierig wurde, standen Antje Häberle und die anderen Betreuer gern mit Rat und Tat zur Verfügung. Als Belohnung gab’s dann ein Erfrischungsgetränk und etwas zum Knabbern. „Spitze war’s“, meinte ein Mädchen, als es nach zwei Stunden, die wie im Fluge vorübergegangen waren, von der Mama abgeholt wurde.