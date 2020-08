In Laichingen stoßen Kleinkraftrad und Auto zusammen

Ein Kleinkraftrad stieß am Montag mit einem Auto zusammen. Es gab keine Verletzten. Gegen 4.30 Uhr fuhr ein 17-Jährige mit seiner Piaggio in der Hirschstraße und in einen Kreisverkehr ein. Im Kreisverkehr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Audi und hatte laut Mitteilung der Polizei Vorfahrt. Den übersah der 17-Jährige, so die Beamten. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der Kleinkraftfahrer und sein Sozius stürzten.

Polizisten nehmen Alkoholgeruch wahr

Beide blieben bei dem Unfall unverletzt. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol bei dem Unfallverursacher. Ein Test bestätigte den Verdacht und er musste eine Blutprobe abgeben. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.