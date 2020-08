In Laichingen kann Blut gespendet werden

In diesem Sommer sind die Blutkonserven knapp. Deshalb ruft das Deutsche Rote Kreuz dazu auf, Blut zu spenden. Die nächsten Blutspendetermine in Laichingen finden am 31. August und 1. September von jeweils 14.30 bis 19.30 Uhr in Daniel-Schwenkmezger-Halle statt. Als zusätzlichen Anreiz verlost der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg vom 3. August bis 11. September jede Woche unter allen Blutspendern einen Weber Gasgrill Spirit E-320 GBS Original und drei exklusive Grill-Chefschürzen.

Termine für Blutspenden müssen reserviert werden

Die Sommeraktion gilt bei allen DRK-Blutspendeterminen in Baden-Württemberg und Hessen. Die Blutspende findet aktuell ausschließlich mit vorheriger Terminreservierung statt. Spender können sich online ihren Blutspendetermin unter dem nachfolgenden Link reservieren: https://terminreservierung.blutspende.de/m/laichingen. Bei Rückfragen können Spender und Spendeninteressierte sich an die kostenlose Telefonnummer unter 0800 / 11 949 11 wenden.