In Feldstetten endet eine Ära

In einem Feldstetter Verein endet an diesem Freitag, 22. Februar, eine Ära. 18 Jahre war Eberhard Schanbacher Vorsitzender der Rumänienhilfe „Kinderglück“ (ehemals Siebenbürgenhilfe). Bei der Mitgliederversammlung ab 19 Uhr in der Feldstetter Post gibt er sein Amt in neue Hände.

Schanbacher begründet diesen Schritt mit seinem Alter. Zu seinem Nachfolger soll am Freitag Christian Horn gewählt werden. Ebenfalls nicht mehr kandidiert Kassenprüfer Peter Götzinger, er will sein Amt ebenfalls aus Gesundheits- und Altersgründen zur Verfügung stellen. Nach der Begrüßung durch Schanbacher geht es bei der Versammlung um den Jahres- und den Kassenbericht des vergangenen Jahres. Anschießend soll der Vorstand entlastet werden.

Es folgen die Wahlen. Außerdem wird auf die Vorhaben in diesem Jahr geblickt. Eberhard Schanbacher wird zum Schluss 18 Jahre Siebenbürgen- und Rumänienhilfe anhand von Bildern Revue passieren lassen.