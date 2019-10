In eigener Sache: „Schwäbische“ in Laichingen startet eine neue Kolumne

Auf der Laichinger Alb gibt es viele faszinierende Menschen. Menschen, die viel erlebt haben, die gerne erzählen. Die „Schwäbische Zeitung“ möchte zuhören, Geschichten aufnehmen und ebenso erzählen.

Wir, Ihre „Schwäbische Zeitung“ in Laichingen, startet mit der Westerheimerin Diana Baumeister eine neue Kolumne, die sich um die verschiedenen Lebenslinien, die Menschen jeden Alters in der Region erleben, dreht.

Ganz individuell – mit Menschen wie Sie und ich, liebe Leser. Mit Ihnen möchten wir ins Gespräch kommen. So soll die Kolumne auch einen passenden Namen tragen: Lebenslinien im Gespräch.

Immer ein bestimmtes Thema

Diana Baumeister ist 53 Jahre alt. Die Mutter dreier Kinder stammt gebürtig aus Westerheim. Baumeister studierte Finanzwissenschaften, ist in diesem Bereich in Teilzeit berufstätig.

Darüber hinaus absolvierte sie den Kurs „Lebensqualität im Alter“, kurz LIMA. Es sei ein Programm im Auftrag der Bundesregierung, entwickelt von der Universität Erlangen und von der Diözese Rottenburg-Stuttgart aufgegriffen, das sich mit der Frage, wie man Senioren länger fit halten kann, beschäftige.

Es gehe dabei nicht um das reine Gedächtnistraining, sondern um die Verknüpfung mit dem Leben. Das bewirke langfristig viel mehr. Nach ihrer Ausbildung zur Logotherapeutin gibt Baumeister Kurse und Vorträge. „Dabei gibt es immer ein bestimmtes Thema“, erzählt sie. Die Türme des Ulmer Münsters beispielsweise: Welche „Türme“ haben Sie, liebe Leser, schon bestiegen oder bestaunt?

Miteinander im Gespräch

„Lebenslinien im Gespräch“ soll ein Miteinander sein, ein „Ins-Gespräch-kommen“. „Wir leben auf dem Boden der Vergangenheit. Vieles von dem, was heute selbstverständlich ist, war es früher keineswegs. Ebenso hat das, was wir heute tun, großen Einfluss auf die Generationen nach uns – im Großen wie im Kleinen“, sagt Baumeister.

Darum geht es in der Kolumne

In der Kolumne soll es darum gehen, Menschen in den Fokus zu stellen, ihre Lebensleistungen zu achten und zu sehen, was im Leben tragen kann. Gesprächspartner – egal welchen Alters – sollen erzählen können, was ihnen in ihrem Leben wichtig war und ist.

„Es kommen ganz normale Menschen, die in Laichingen und Umgebung zu Hause sind, zu Wort – unabhängig von Beruf, Lebensalter, Geschlecht oder Wohnort“, erklärt Diana Baumeister und lockt: Letztlich setze man sich im Gespräch mit seinem Leben auch ein Stück weit auseinander, teile Erfahrungen, gebe diese also weiter. Dabei darf es um alle Themen dieser Welt gehen, um Erfahrungen, Erlebnisse und auch Werte weiterzugeben. „Ich freue mich auf die Gespräche und bin gespannt darauf, was an Lebensschätzen zu Tage tritt“, so Diana Baumeister.

Der Strang im Leben

Lebenslinien? Ein Strang im Leben? Mit Abzweigungen? Die Westerheimerin möchte sich auf ganz unterschiedliche Geschichten und Erzählungen von Menschen auf der Laichinger Alb einlassen. Start der Kolumne ist im November.