In diesen Pflegeheimen gibt es weitere Corona-Fälle zu verzeichnen

(sz) - Aus verschiedenen Reihentestungen in von Corona betroffenen Pflegeheimen sind weitere Testergebnisse eingegangen. Weitere stehen noch aus oder Testungen sind in Vorbereitung. Im Seniorenzentrum Laichingen ist ein weiterer Bewohner verstorben. Die Zahl der Verstorbenen erhöhte sich damit auf 15. Das teilt das Landratsamt mit.

Seniorenzentrum Laichingen: Die Zahl der positiv auf Corona getesteten Personen beträgt aktuell 82. Dies betrifft 46 positiv getestete Bewohnerinnen und Bewohner sowie jetzt 36 Mitarbeitende. 15 Bewohner sind verstorben.

Pflegeheim in Blaubeuren (Karl-Christian-Planck-Spital): Im Karl-Christian-Planck-Spital sind aktuell 19 Bewohner und zwei Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Pflegeheim in Ulm (Seniorendomizil Haus Michael): In diesem Pflegeheim sind aktuell acht Personen positiv getestet worden, fünf Bewohner und drei Mitarbeitende.

Pflegeheim in Amstetten: Im Pflegeheim in Amstetten ist eine Person aus der Mitarbeiterschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Seniorenzentrum in Ulm-Wiblingen: In diesem Pflegeheim wurde ein Bewohner Covid-19 positiv getestet.

Pflegeheim in Ulm (Seniorenzentrum Weststadt): In dieser Einrichtung sind aktuell zwei Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Pflegeheim in Ulm-Söflingen (Clarissenhof; unverändert): Dort sind nach aktuellem Stand drei Mitarbeitende positiv auf Corona getestet worden.

Pflegeheim in Ulm (Elisa-Seniorenresidenz; unverändert): Dort wurde eine Person aus der Mitarbeiterschaft positiv auf Covid-19 getestet.

Pflegeheim in Ehingen (Haus Katrin; unverändert): Im Haus Katrin in Ehingen sind zwei Bewohner und zwei Angehörige des Personals an Corona erkrankt.

Pflegeheim in Beimerstetten (unverändert): Im Pflegeheim in Beimerstetten sind vierzehn Personen an Corona erkrankt, neun Bewohner und aktuell fünf Mitarbeitende.

Pflegeheim in Langenau (Sonnenhof; unverändert): In diesem Pflegeheim sind aktuell zwei Mitarbeitende und ein Bewohner an Covid-19 erkrankt.

Seniorenzentrum Blaustein (unverändert): Im Seniorenzentrum Blaustein sind insgesamt 54 Covid-19-Fälle bekannt; 38 Bewohner und 16 Mitarbeitende. Fünf der positiv getesteten Bewohner sind verstorben.

Pflegeheim in Heroldstatt (unverändert): In Heroldstatt ist in der dortigen Seniorenresidenz eine Arbeitskraft positiv getestet worden.

Das Gesundheitsamt im Landratsamt Alb-Donau-Kreis ist laut Mitteilung weiterhin in engem Kontakt mit den Seniorenzentren beziehungsweise Pflegeheimen, damit die angeordneten Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen konsequent angewandt und umgesetzt werden. Die Kontaktpersonennachverfolgungen laufen. Weitere Testergebnisse stehen noch aus.