„In der Höhlenforschung ist Laichingen eine Metropole“

Gebremst durch die Pandemie, aber nicht aufgehalten – so könnte man die Aktivitäten der Jugendgruppe des Höhlenverein Laichingen bezeichnen. Der Leiter der Gruppe, Harry Scherzer, verrät, was die Gruppe antreibt und worauf die Freude schon jetzt groß ist.

Hallo Herr Scherzer, Sie leiten die Jugendgruppe des Höhlenvereins Laichingen. Geben Sie doch einmal Einblick: Was für eine Truppe betreuen Sie?

Derzeit können wir zahlenmäßig nicht von einer großen Truppe berichten. Wir haben seit zwei Jahren darauf verzichtet, Nachwuchs zu werben und inzwischen sind viele unserer jungen Höhlenforscher aus dem Jugendgruppenalter herausgewachsen und können auf eigene Faust Höhlen erforschen, auf der Schwäbischen Alb und darüber hinaus. Früher gab es meist um die zehn Kids und jetzt sind es oft nur noch um die drei oder vier. Wir hoffen, dass wir bald wieder mehr Zuwachs in unserer Gruppe willkommen heißen dürfen.

Was macht die Jugendgruppe alles?

Wir Höhlenforscher interessieren uns für Höhlen mit ihren vielseitigen Besonderheiten, wie zum Beispiel den Tieren darin und ihre Entstehung und noch nicht erforschte Verbindungen. Im Sommer erkunden wir mit der Jugendgruppe viele der unzähligen unausgebauten Höhlen in unserer Umgebung. Es gibt dabei so vieles zu entdecken und zu erforschen.

Geben Sie doch bitte mal ein Beispiel.

Zum Beispiel haben wir Ende September unseren letzten gemeinsamen Ausflug des Sommerhalbjahres unternommen. Er führte in die Heimensteinhöhle bei Schopfloch. Dort haben wir diesmal, anstatt einen großen Bogen um die vielen Tiere zu machen, genau auf Tiere, wie zum Beispiel Spinnen geachtet, diese gesucht und dann versucht, sie zu bestimmen. Es war verblüffend, wie viele unterschiedliche Tierarten zu finden waren. Im Winter bleiben wir außerhalb von Höhlen, damit wir die in den Höhlen überwinternden Fledermäuse nicht stören. Trotzdem stehen Höhlen immer im Mittelpunkt. Zum Beispiel üben wir das Klettern am Seil, das wir dann im Sommer zur Erforschung von Höhlen mit Schächten brauchen.

Das klingt vielfältig. Kann jeder Interessierte mitmachen oder gibt es irgendwelche Einschränkungen?

Eigentlich kann Jede und Jeder bei uns mitmachen. Wir sind keineswegs eine Bande von Jungs, auch Mädchen interessieren sich oft für Höhlen. Es ist auch nicht so, dass man super-sportlich sein muss oder schon heute ein Kletterkönig. Manche Sachen wie zum Beispiel Platzangst sind jedoch hinderlich, vor allem bei den vielen kleinen Höhlen auf der Schwäbischen Alb. Und für Trampel ist kein Platz bei den Höhlenforschern. In Höhlen muss man sich stets behutsam bewegen und immer ein Auge auf die Natur haben. Das liegt daran, dass über Spuren in Höhlen einfach kein Gras drüber wächst. Und Tropfsteine brauchen Jahrtausende zum Nachwachsen. Wir wollen Höhlen auch für weitere Generationen bewahren und diese so gut es geht schützen.

Wie sind Sie zur Höhlenforschung gekommen?

Mein Vater war schon Höhlenforscher und meine Tochter ist es heute auch. Als Jugendlicher bin ich selbst in die Jugendgruppe unseres Höhlenvereins gegangen. Wie damals möchte ich heute die Höhlen möglichst vielen Kindern zeigen, denn Höhlenforschen ist für mich das Spannendste, was es gibt.

Viele Menschen haben sicherlich Vorbehalte über Höhlen, denken diese seien lediglich nass, kalt und dreckig. Wo genau liegt die Faszination?

Wenn man in Höhlen geht, die vor Jahrmillionen entstanden sind, dann ist das wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Und wenn man mit der Taschenlampe leuchtet, kann es sein, dass noch nie zuvor Licht an der Stelle war. Man kann auch der erste Mensch sein, der überhaupt einmal an dieser Stelle war. Höhlen sind ein ganz besonderer Teil unseres Planeten, den nur wenige Menschen erfahren können. Zudem leben in Höhlen besondere Höhlentiere, es gibt viele schöne Sachen zu betrachten und Höhlen sind so licht- und lautlos wie fast kein anderer Ort auf der Welt. Ich finde Höhlen toll!

Wie können Interessierte mitmachen?

Am besten einfach mal zu unseren Treffen kommen. Mittlerweile können diese wieder stattfinden. Ab April, wenn die Fledermausschutzzeit vorbei ist, geht es wieder los, mit den besonders spannenden unausgebauten Höhlen. Gerne könnt ihr auch gleich eure besten Freunde mitbringen. Eltern können, wenn sie wollen, gerne auch einmal in eine unausgebaute Höhle mitkommen. Das schafft Vertrauen, denn viele stellen sich Höhlenforschung als besonders gefährlich vor. Wir vom Höhlenverein machen die Jugendgruppe schon sehr lange und können stolz behaupten, zu den Top-Anlaufstellen für Höhlenforschung, vor allem für Kinder und Jugendliche, zu gehören. In der Höhlenforschung ist Laichingen eine Metropole. Auch für unsere Schauhöhle, die Tiefenhöhle, ist Laichingen sehr bekannt. Ein Besuch dort macht auch neugierig darauf, was es in Höhlen alles so gibt. Mit der Jugendgruppe erforschen wir auch in der Tiefenhöhle die vielen unausgebauten Teile. An der Schauhöhle könnt ihr auch weitere Informationen zur Jugendgruppe bekommen.