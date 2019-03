In der Büttenpredigt werden Trump die Leviten gelesen

Einen heiteren Nachmittag haben die zahlreichen Gäste beim ökumenischen Seniorennachmittag am Dienstag im evangelischen Gemeindehaus in Laichingen erlebt. Zum Ende der Faschingszeit sollte es lustig und fröhlich zugehen, entsprechend hatte Margit Röcker das Programm erstellt. Sie hielt eine selbst verfasste Büttenrede, die bei den Besuchern sehr gut ankam.

Margit Röcker begrüßte die Gäste und die sangen gleich zur Klavierbegleitung von Hans Wurster das Lied „Winter ade! Scheiden tut weh!“, auf dass der Schnee bald verschwindet und es Frühling werde. Grüße der Stadt Laichingen entbot die stellvertretende Bürgermeisterin Gisela Steinestel, die Neuigkeiten von der Stadt wusste und den Senioren gesellige Stunden wünschte. Nach einer Kaffeepause und Stärkung mit Hefezopf trug Margit Röcker ihre Büttenrede mit heiteren wie nachdenklich stimmenden Versen vor.

Leben ist kein Kinderspiel

„Das Leben ist kein Kinderspiel, zu meistern gibt es täglich viel. Das kostet Nerven und auch Kraft, ein Wunder, was so mancher schafft. Doch diese Kraft will stets sein erneuert und immer wieder auch befeuert“, legte eingangs Margit Röcker dar. Sie machte deutlich, dass das Leben Kanten und Tücken hat und nicht nur Entzücken bringt: Trauer und Angst, Sorgen und Leid gehörten auch dazu. Unter dem Motto „Klinikum Erde, Heilung noch offen“ stand ihr gekonnter Vortrag.

Dann hob die Büttenrednerin den Finger in Richtung US-Präsident Trump, der so wichtige Themen wie Umwelt und Frieden meide und stattdessen „tagaus tagein der Größte will sein“. Dann sagte sie kritisch: „Nach über 70 Jahren Frieden oh Mann oh Mann, fangen die das Wettrüsten wieder an. Und spekulieren hin und her, bei wem der rote Alarmknopf gleich wär!“ Ergänzend und humorvoll fügte Röcker in ihrer Büttenrede noch hinzu: „Die Welt wird regiert, ich glaube ich spinne, von Zwei, die zu blöd sind, ’nen gscheiten Friseur zu finden.“

Die Schöpfung bewahren

In ihrer Büttenpredigt ging die Leitern des ökumenischen Seniorennachmittags auf Gottes anvertraute Schöpfung ein, die es zu bewahren gelte: „Wir gehen an Gottes Auftrag vorbei, überhören der gequälten Erde Schrei. Es ist nicht mehr viel Zeit, wir müssen uns sputen, woll’n wir die Entwicklung der Erde noch wenden zum Guten.“ Dass die Kirche keinen leichten Stand habe und und Vieles aus Rand und Band sei, das zeigte sie in den folgenden Versen auf. Ferner ging Margit Röcker noch auf das Wahljahr 2019 ein und dazu sagte sie: „Die Wahlen zum Pfarrgemeinderat, Stadt- und Kreisrat und für Europa stehen an, und wird haben es in der Hand, die Geschicke der Stadt und Kirche zu lenken und alles genau zu überdenken.“

Erde dreht sich weiter

Bei all den Sorgen riet Röcker, den Blick auf Gott zu lenken: „Die Erde dreht sich um und um. Und läuft auch einmal etwas krumm, werft eure Sorgen auf den Herrn, er hilft immer, gut und gern.“ Zusammenfassend erklärte sie „Trotz allem haben wir Grund zu hoffen, Klinikum Erde, Heilung noch offen.“ Dies sollte auch in dem Lied „Ich singe Dir mit Herz und Mund“ unterstrichen werden.

Sybille Teubl, Günter Wahl, Gerda Kümmel und auch Margit Röcker trugen noch lustige Gedichte und Geschichten zum Schmunzeln vor, so auch Goethes Ballade „Erlkönig“ in abgeänderter Version mit einem zickzack fahrenden Motorradfahrer, der durch Nacht und Wind rattert. Weitere gemeinsam gesungene Lieder waren „Schön ist die Jugend“, „Freut euch des Lebens“ und „Gold und Silber lieb ich sehr“.

Margit Röcker verwies noch auf die beginnende Fastenzeit. Mit dem besinnlich und auch ergreifenden Lied „Ade zur guten Nach“ endete der ökumenische Seniorennachmittag im März. Die nächste Zusammenkunft ist am Dienstag, 2. April, wenn das 40-jährige Bestehen der Seniorennachmittags gefeiert wird. Bürgermeister Klaus Kaufmann hat sein Kommen bereits zugesagt.