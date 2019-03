Immer wieder Stillstand wegen Wasser: Aber Höhlenverein gräbt weiter

Die Hauptversammlung des Höhlen- und Heimatvereins Laichingen (HHVL) am Freitagabend ist im Rasthaus der Tiefenhöhle recht zügig über die Bühne gegangen.

Nach den Berichten des Vorstands Rolf Riek, des Leiters der Forschungsabteilung Christian Ufrecht und der Jugendgruppe durch Harry Scherzer sowie dem Kassenbericht von Ralf Hiller erfolgte die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft. Besonderer Dank ging an Bernhard Mangold und das Ehepaar Erika und Walter Bühle, die über Jahrzehnte die Abrechnung des Museumdienstes beziehungsweise des Höhlen- und Wirtschaftsdienstes übernommen hatten. Sie gaben diese Aufgaben nun ab.

In seinem Bericht ging der Vorsitzender Rolf Riek zunächst auf die Besucherzahlen der Tiefenhöhle und des Heimatmuseums ein. Nachdem sich die Zahl von 2013 bis 2015 nahezu stabil bei etwa 28 000 Personen eingestellt hatte, sank die Besucherzahl 2016 auf 26 470 Gäste. 2017 hat sich die Anzahl der Besucher mit 28 962 wieder deutlich erhöht. Im vergangenen Jahr hatte die Tiefenhöhle 28 405 Gäste.

Kurse in textilem Gestalten

Im Heimatmuseum sind im vergangenen Jahr 666 Besucher gezählt worden, das sind 70 Personen mehr als im Jahr zuvor. Es zeige sich, dass ohne Aktionen nur wenige Besucher ins Heimatmuseum zu locken seien. Zusammen mit der finnischen Textilkünstlerin Nanna Asohilm-Flik und der Volkshochschule werden an fünf Sonntagen während der üblichen Öffnungszeiten nun Kurse in textilem Gestalten angeboten.

Nachdem Bernhard Mangold aus Altersgründen sein organisatorisches Engagement zurückfährt, übernimmt Antje Häberle die Organisation der Museumsdienste.

Riek ging auch auf Veranstaltungen des Höhlen- und Heimatvereins im Laufe des vergangenen Vereinsjahrs ein. So erbrachte das Stadtfest den besten Umsatz für den Verein seit vielen Jahren. Was Riek kurz in Worten zusammenfasste, ließt Liane Strohm im Anschluss in Bildern und Filmen Revue passieren: den Ausflug nach Postonja, den Tagesausflug ins Fossilmuseum bei Dotternhausen und weitere Aktionen. Die Laichinger Höhlenforscher haben ein aktives und erfolgreiches Jahr erlebt.

Lehmwand eingebrochen

Die Grabung im neuen Teil der Tiefenhöhle wurde auch zu Beginn des Jahres 2018 fortgesetzt. Durch die Unterspülung mit Wasser war eine Lehmwand eingebrochen, der Lehm musste zuerst in einigen Grabungseinsätzen entfernt werden. Nachdem der Zustieg zur Grabungsstelle wieder freigeräumt war, machte den Forschern aber das Wasser einen Strich durch die Rechnung. Vor jeder Grabung mussten etwa 200 bis 300 Liter Wasser abgepumpt werden. Aufgrund der starken Niederschläge zu Beginn des Jahres stieg das Wasser, sodass der gesamte Lehmgang mit Wasser gefüllt war. Dies entspricht ungefähr einem Volumen von zehn Kubikmetern, weshalb die Grabung im Frühjahr 2018 vorzeitig beendet wurde. Beim Besuch der Grabungsstelle im November nach Ende der Schauhöhlensaison war das Wasser versickert, was sicherlich auf den extrem trockenen Sommer zurückzuführen sei. Seit November setzen Mitglieder des Höhlenvereins die Grabung fort. Zuerst musste die Wand am Zustieg abgesichert werden. Dann konnte am Grabungsende in 90 Metern Tiefe weitergemacht werden. Bereits nach einem Grabungseinsatz war aber klar, dass es nicht weitergeht, da wieder alles unter Wasser stand. Weiter gehe es nun im Herbst.

Bei Forschungsprojekten dabei

Mitglieder des Höhlen-und Heimatvereins sind auch bei Forschungsprojekten in der Hessenhauhöhle und der Seligengrundhöhle beteiligt, informierte Forschungsabteilungsleiter Christian Ufrecht. Während eines Forschungswochenendes arbeiteten mehrere Gruppen parallel in der Seligengrundhöhle. Ziel war es unter anderem, zwei Höhlenteile zu verbinden, leider ohne Erfolg.

Seit Beginn dieses Jahres sei Spelix online, eine digitale Datenbank, die von Harry Zeitlhofer nach dem österreichischen Vorbild für das Kataster der Schwäbischen Alb angepasst wurde. Unter der Leitung von Richard Frank soll darin das Höhlenkataster digitalisiert werden. Neben der Eingabe der Stammdaten, wie Höhlenname, Katasternummer und vermessene Länge, können Tourenberichte sowie Pläne und Fotos abgespeichert werden.

Zur Wahl stand der zweite Vorsitzende Wolfgang Ufrecht sowie der zweite Block des Ausschusses (Rolf Gräßle, Kurt Riek, Jörg Schneider, Christian Ufrecht, Wilma Schlierf, Liane Strohm) an. Alle wurden in offener Abstimmung einstimmig wiedergewählt.