...waren die Besucher des Rockkonzerts im Laichinger Café Deli – aber auch die Musiker (oben Sängerin Angela Braitinger). Selbst die Stehplätze waren knapp, so voll war es am Samstag. Sie wollten hören, was die Laichinger Band „cloud number 7“ so auf der Pfanne hat. Und das war einiges. Mit Klassikern aus den vergangenen Jahrzehnten dürfte sich der ein oder andere in seine Jugend zurückversetzt gefühlt haben.