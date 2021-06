Im Feldstetter Museum wird fleißig gearbeitet

Seit über einem Jahr ist das Museum in Feldstetten geschlossen. Die zum 75. Jahrestag des Endes von Krieg und Diktatur für April 2020 vorgesehene Sonderausstellung konnte wegen der Corona-Pandemie nicht mehr eröffnet werden und seither sind die Ausstellungsräume für Besucher nicht mehr zugänglich. In der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Coronakrise haben aktive Mitglieder des Heimatvereins Feldstetten aber seither vor allem an den beiden ehrgeizigsten Projekten mit großem Elan weiter gearbeitet: der Sanierung und Restaurierung des „Überlandomnibusses“ von 1850/60 und dem Wiederaufbau des „Bürgermeisterhauses“ von 1670.

Die Postkutsche soll die besondere Bedeutung Feldstettens als Pferdewechselstation auf der Albstrecke zwischen Blaubeuren und Urach unterstreichen. Manche sagen auch mit besonderem Heimatstolz, Feldstetten liege „halbwegs zwischen Wien und Paris“.

Glück beim Kauf

Mit viel Glück konnte der Heimatverein einen solchen „Überlandomnibus“ erwerben, der um 1850/60 in Augsburg gebaut wurde. Dieser Kutschentyp verfügt über einen Einstieg von hinten, seitliche Sitzbänke für sechs bis acht Passagiere und versenkbare Fenster. Solche Kutschen wurden von Thurn und Taxis und später auch von der Königlich Württembergischen Post auf den Strecken über und auf der Alb eingesetzt. Auf alten Fotos vom Ende des 19. Jahrhunderts ist ein Zweispänner in der Blaubeurer Steige, vor der „Post“ in Feldstetten, in Laichingen und in Münsingen zu sehen.

Viel musste komplett erneuert werden

Allerdings waren beim Kauf nur noch die Eisenteile und die neu gefertigten Räder für einen späteren Einsatz auf der Straße verwendbar. Das Holz war durch Feuchtigkeit nahezu komplett unbrauchbar, das Vorderteil fehlte. Anders als in diesem ruinösen Zustand wäre sie aber für den Heimatverein auch nicht zu bezahlen gewesen. Eine restaurierte Kutsche wird heute zum Preis eines Kleinwagens gehandelt. So wurde die Kutsche in jahrelanger Arbeit aus massivem Eschen- und Eichenholz nach den alten Mustern und überlieferten Plänen wieder aufgebaut. Und es war ein großer Vorteil, dass es sich bei den begeisterten „Kutschenbauern“ Ulrich Ziegler, Karl-Heinz Belz und Gerhard Oesterle um Wagner und passionierte Holzarbeiter handelt, die zudem ihr ganzes Spezialwerkzeug einsetzen können.

Bis zum Oktober 2020, als der westliche Raum im Erdgeschoss des Alten Rathauses für den Dorfladen geräumt und die Kutsche ins Winterquartier gebracht wurde, war der Holzaufbau schon nahezu abgeschlossen. Wenn die staubigsten Arbeiten im östlichen Raum erledigt sind, sollen dort der Endausbau und die Lackierung erfolgen.

Große Bedeutung für die Ortsgeschichte

Das zweite Großprojekt des Heimatvereins ist der Wiederaufbau des „Bürgermeisterhauses“, wie es um 1670 nach den Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges an der Langgasse errichtet wurde. Dabei handelte es sich um den nördlichen Teil eines im Giebel geteilten Doppelhauses, einstöckig und strohgedeckt.

Seine besondere Bedeutung für die Ortsgeschichte erreichte es in der Zwischen- und Nachkriegszeit, als es von „Bürgermeister“ Karl Wörz und seiner Familie bewohnt wurde. Als „Bürgermeister“ wurde bis Ende der 1920er Jahre der Gemeindekämmerer bezeichnet, das Gemeindeoberhaupt war der „Schultheiß“. Dann wurde dieser schöne Titel abgeschafft und aus dem „Schultes“ wurde der „Bürgermeister“.

Leben wurde im Interview mit Kindern dokumentiert

In der Bevölkerung lebten diese Titel in ihrer alten Bedeutung allerdings noch bis zum Ende der Selbständigkeit Feldstettens 1975 weiter, so dass man heute noch vom „Bürgermeisterhaus“ spricht. Bedeutend war zudem, dass Karl Wörz zugleich Kassenverwalter der Darlehenskasse war – später Raiffeisenbank, heute Volksbank Laichinger Alb. So wurden die Kassengeschäfte vor allem am Sonntag nach dem Kirchgang in der Wohnstube der Familie Wörz abgewickelt. Die Kinder mussten in die Dachstuben verschwinden, Frau Wörz ließ sich allerdings nicht aus dem Erdgeschoß vertreiben. Die Küche war gleich nebenan im Hauseingang. Das Leben und Arbeiten in diesem Haus wurde in einem Interview mit den damals schon hochbetagten Kindern dokumentiert, das dann für die Besucher des entstehenden Museums zu sehen sein wird.

Heimatverein rettet Historisches vor dem Abriss

Das komplette Haus wurde vor einigen Jahren abgerissen und einige Aktivisten des Heimatvereins konnten zuvor alles ausbauen, was historisch wertvoll war. Vor allem ist dies eine komplett erhaltene „Feldstetter Stube“ mit der Originaltäfelung mit Einbauschrank und „Schnapsloch“ aus der Entstehungszeit, dazu die Fenster, Türen, die Treppe ins Obergeschoß und die Fußplatten im „Ern“ (Eingang mit Küche). So kann das Haus nun in der hohen ehemaligen Feuerwehrremise wieder aufgebaut werden, wie es in der alten Zeit über viele Generationen an der Durchgangsstraße stand. Der hierfür erforderliche riesige Arbeitsaufwand wurde vor allem geleistet von den „Hausbauern“ Ernst Anhorn und Martin Hirning, unterstützt von den „Kutschenbauern“ Ulrich Ziegler und Gerhard Oesterle sowie von Maler Günther Schmutz und Elektriker Gunter Straub. Die planerischen Arbeiten wurden ausgeführt vom Altortsvorsteher Hans Zeifang und vom Museumsbeauftragten Dr. Eberhard Schanbacher.

Wappenplatten, alte Bücher und das „Hirschsofa“

Ausgestattet wird das Haus zudem mit einem Wasseralfinger Ofen mit seinen schönen Wappenplatten, mit Herdstein und Esse für das offene Küchenfeuer sowie antiken Möbeln und altem Hausrat. Auch das alte Schreibpult und die Bankkasse werden zu sehen sein. In der Wohnstube können sich dann auch Interessierte auf das „Hirschsofa“ setzen und in alten Büchern und Bildbänden zur Geschichte Schwabens schmökern.

Das Strohdach mit Holzrinne und Zisterne wird noch in seinem unteren Teil gezeigt. Dafür wurde in diesem Jahr vom Tannhof Enderle eigens der alte, langhalmige Roggen angebaut, der für die Dachdeckungen auf der rauen Alb bis ins 19. Jahrhundert verwendet wurde.

Die bereits eingerichtete Ausstellung im Obergeschoß wurde weiterhin gepflegt und durch manche zusätzliche historische Stücke ergänzt. Für die Wiedereröffnung befindet sich zudem eine Sonderausstellung in Vorbereitung.

Verein freut sich auf Wiedereröffnung

Eberhard Schanbacher sagt: „Wie schon seit Jahren hat Gertrud Schaible auch in der Coronazeit den Blumenschmuck am und um das Alte Rathaus gepflegt. Beim derzeit heißen Wetter muss täglich gegossen werden und so hat sie wieder mit riesigem Einsatz für ein blühendes Schmuckstück in der Ortsmitte gesorgt, an dem sich Einheimische und Durchreisende erfreuen.“

Auch die sonstigen Arbeiten, für die sich der Heimatverein verpflichtet hat, seien trotz Corona erledigt worden: die Betreuung der Soldatengräber auf dem Friedhof durch Gerda Kölle und Regina Zeifang sowie die Pflege der Heimatlinde und des dortigen Biotops durch Ernst Anhorn.

„Trotz allern Beschränkungen können so die Aktiven des Heimatvereins auf die während der erzwungenen Schließung des Museums erbrachten Leistungen stolz sein und alle freuen sich auf die hoffentlich bald mögliche Wiedereröffnung“, sagt der Museumsbeauftragte Schanbacher.