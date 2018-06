IG Metall kritisiert, Ostertag kontert

„Nicht akzeptabel“ seien der geplante Interessenausgleich, beziehungsweise der Sozialplanvorschlag, nach denen die insolvente Laichinger Firma Ostertag die 26 freigestellten Arbeiter abfinden möchte. Zumindest sieht dies die IGMetall Ulm so in einem Schreiben, das Ostertag zugegangen ist.

Auch beklagen IG Metall sowie der Betriebsrat der Firma, dass sie von Ostertag nicht umfassend informiert worden seien. Sie fühlen sich überrumpelt.

Ostertag kontert und ließ am Mittwoch wissen, dass es sich bei den Freistellungen „nicht um einen Willkürakt der Geschäftsführung, sondern um betriebswirtschaftliche Zwänge“ handle, um Ostertag zu retten. Würde jetzt nicht gehandelt, dann sei die Zukunft der ganzen Firma infrage gestellt. Und weiter: Der Sozialplan für betroffene Mitarbeiter sehe das „maximale Volumen“ von zweieinhalb Monatsgehältern vor, der gesetzlich vorgeschriebene Maximalbetrag. Nicht stehen lassen will die Firma den Vorwurf, den Betriebsrat nicht einzubinden: „Allein in den vergangenen fünf Arbeitstagen hat sich die Geschäftsführung drei Mal mit dem Betriebsrat zusammengesetzt. Insgesamt zirka 15 Stunden.“ Dabei sei umfassend informiert worden.