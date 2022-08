Für Erwachsene und Kinder: Diese Bücher lohnt es sich in den Koffer zu packen

Wer noch auf der Suche ist nach der passenden Urlaubslektüre wird möglicherweise in der Stadtbücherei fündig. Die Mitarbeiterinnen haben aus einer Fülle an Sommer-Neuerscheinungen eine feine Auswahl an Empfehlungen zusammengestellt. Ob zeitgeschichtlicher Roman oder Krimi, lustiges Bilderbuch oder fantastische Geschichte – es wurde Klein und Groß und möglichst jeder Geschmack berücksichtigt. Das könnte im Urlaub interessieren.

Romane

Lucinda Riley: „Die Toten von Fleat House“

St. Stephen’s, ein kleines Internat im idyllischen Norfolk. Eines Tages kommt der 18-jährige Charlie Cavendish in Fleat House, einem der Wohnheime der traditionsreichen Schule, unter mysteriösen Umständen ums Leben. Der Direktor beeilt sich zu erklären, dass es sich um einen tragischen Unfall handelt, aber die Polizei beginnt unter der Leitung von Detective Inspector Jazz Hunter zu ermitteln. Sie versucht, in den verschlossenen Kosmos des Internats vorzudringen, und findet bald heraus, dass Charlie ein machthungriger junger Mann gewesen ist, der seine Mitschüler gequält hat. War sein Tod ein Racheakt? Jazz taucht tief ein in ein Netz von Beziehungen, emotionalen Abhängigkeiten und offenen Rechnungen – und sie erkennt, dass sie weit in die Vergangenheit zurückgehen muss, wenn sie das Rätsel von Fleat House enthüllen will.

Annette Wieners: „Die Diplomatenallee“

Heike lebt zurückgezogen mit Mann und Kindern in Bonn, manchmal hilft sie im Schreibwarenladen mit. Von ihr aus könnte es immer so weitergehen. Doch eines Tages steht ihr alter Uni-Professor im Laden, der Leiter des Instituts für Graphologie. Er möchte sich Heikes enorme Begabung zunutze machen: Niemand kann so viel aus einer Handschrift herauslesen wie sie. Nur will sie mit der Graphologie nichts mehr zu tun haben – aus gutem Grund. Außerdem vertraut sie dem Professor nicht. Tatsächlich ist er in den Aufbau der Ständigen Vertretung der DDR in Bonn verstrickt, und Heike gerät in den Strudel dramatischer Begebenheiten. Annette Wieners holt mit „Die Diplomatenallee“ ein unbekanntes Kapitel der deutsch-deutschen Geschichte ans Tageslicht.

Klara Jahn: „Das Lied des Waldes“

Nach dem Tod ihrer Mutter kehrt Veronika in ihr Elternhaus im Nürnberger Reichswald zurück, um dessen Verkauf abzuwickeln. Ganz ungelegen kommt ihr diese Flucht aufs Land nicht: Ihre Ehe liegt in Scherben, von ihrem Job und sich selbst ist sie entfremdet. Die Kindheitserinnerungen in dem alten Forsthaus und das Wiedersehen mit ihrer Jugendliebe überwältigen Veronika – da entdeckt sie alte Aufzeichnungen über Anna Stromer, die sich im 14. Jahrhundert mit Pioniergeist für den Schutz des Waldes eingesetzt hat. In Annas Geschichte findet sie Trost und Inspiration, und es entwickelt sich ein besonderes Band zwischen den beiden Frauen, denen derselbe Ort durch die Zeiten hindurch Kraft gibt.

Herbert Beckmann: „Der Amerikaner“

Im September 1957, kurz nach der Eröffnung der neuen Kongresshalle, wird ein amerikanischer Journalist ermordet. Besonders brisant: Der Ermordete, der in Deutschland geboren ist, hatte auf Einladung der deutschen Regierung an den Feierlichkeiten teilgenommen. Der junge, ungestüme Kommissar Jo Sturm wird auf den Fall angesetzt. Doch leider behindert sein Vorgesetzter seine Arbeit ständig. Und dann scheint sich auch noch die CIA, brennend für seine Ermittlungen zu interessieren. Ein packender Kriminalroman in Zeiten des Kalten Krieges

Jugendromane

Margje Woodrow: „Thruth – Bist du bereit für die Wahrheit?“

Als Juul das Grab ihres großen Bruders Milan besucht, kann sie nicht fassen, was sie dort sieht: Jemand hat in die frische Erde „Truth + Dare = Wahrheit“ geschrieben. Milan liebte dieses Spiel und war bei YouTube für seine waghalsigen Videos bekannt.

Dann erhält Juul auch noch eine Trauerkarte mit einer erschütternden Botschaft: Wenn sie wissen möchte, wie ihr Bruder wirklich gestorben ist, muss auch sie sich auf eine Mutprobe einlassen. Juul willigt ein, doch es bleibt nicht nur bei einer Aufgabe – und schon bald werden die Herausforderungen immer makabrer.

Wer steckt bloß dahinter? Juul hat keine Wahl, sie muss mitspielen. Sonst gerät nicht nur sie, sondern ihre ganze Familie in tödliche Gefahr. Nervenaufreibende Spannung von der niederländischen Krimi-Bestsellerautorin Margje Woodrow, ab 14 Jahren.

Kinderbücher

Nicolas Gorny: „Als Papa auf einen Knopf drückte und wir fast von einem Dino gefressen wurden“

Papa und die Zwillinge Malte und Greta sind spät dran. Also beschließt Papa, eine SUPER Abkürzung zum Kindergarten zu nehmen – aber ZACK! werden die drei von dem Außerirdischen Blibb in sein Ufo gesogen. Und als Papa dort einfach einen Knopf drückt, beginnt eine verrückte Zeitreise: zu sehr hungrigen Dinosauriern, auf die Planke des gefürchteten Piratenschiffs von Kapitänin Ohnebart und in eine ziemlich schmutzige Zukunft.

Da können nur eine Paprika, eine Geflügelwurst, viele Rosinen und ein weiterer Knopf helfen. Ab 5 Jahren.

Bilderbücher

Sabine Bohlmann: „Du, Papa…Ist zehn viel?“

Viele Fragen hat der kleine neugierige Wolf an seinen Papa. Papawolf antwortet ihm geduldig und dabei lernt der kleine Wolf ganz schön viel. Bei vielen Fragen kommt es auf die Umstände an, die die Dinge ganz unterschiedlich beeinflussen und verändern können.

Aber eine Sache verändert sich nie und da kommt es auf gar nichts drauf an: wie lieb Papawolf seinen kleinen Wolf hat. Ein kleiner Wolf mit großen Fragen – eine Ode an die Neugierde, Wissbegierigkeit ... und die Liebe. Ab 3 Jahren.