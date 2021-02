„Ich mache die Arbeit einfach sehr, sehr gerne“

Wir leben auf dem Boden der Vergangenheit. Vieles von dem, was heute selbstverständlich ist, war es früher keineswegs. In dieser Kolumne erzählen Menschen, was ihnen in ihrem Leben wichtig war und ist. SZ-Kolumnistin Diana Baumeister im Gespräch mit Karl Hilsenbeck aus Laichingen.

Herr Hilsenbeck, wo sind Sie aufgewachsen?

Ich stamme aus Ennabeuren und bin mit drei Brüdern aufgewachsen. Meine Eltern waren Bauern und auch ich wollte ursprünglich Bauer werden. Bei vier Söhnen musste man die Sache aber einigermaßen verteilen und so machte ich nach der Schule eine Kaufmannslehre beim damaligen Lebensmittel- und Bekleidungsgeschäft Hirschle am Marktplatz in Laichingen.

Wo arbeiteten Sie dann?

Nach Abschluss meiner Lehre 1958 ging ich zur WMF nach Geislingen in die Buchhaltung. Ich merkte schnell, dass mir das auf Dauer zu eintönig wird. Deshalb nahm ich das Angebot vom Juniorchef der Firma Hirschle gerne an und kam zurück nach Laichingen. Für Hirschle war ich im Außendienst im Zigaretten- und Süßwarenhandel zuständig. Auch mit Zucker und Salz handelte ich. Das wurde damals von den Bauern zentnerweise gekauft.

1970 wagten Sie den Schritt in die Selbständigkeit?

Zum 1. April 1970 pachtete ich den Lebensmittelladen von Adolf Palm in der Schulstraße. Ich taufte den Laden sofort auf den Namen „H-Markt“, weil es in Laichingen schon einen Laden mit dem Namen Hilsenbeck gab. So verkaufte ich Lebensmittel und nebenher landwirtschaftliche Sämereien. Das ist auch heute noch gewissermaßen mein Steckenpferd, einfach weil ich von Haus aus ja aus diesem Bereich komme.

Schnell ergaben sich Veränderungen…

Ja, ich musste und wollte den Laden vergrößern. Und in der Schulstraße gab es keinen Platz. So übernahm ich 1972 den ehemaligen Molkeladen in der Feldstetter Straße, der von den Milchwerken Schwaben aufgegeben wurde. Dazu musste ich enorm viele Genehmigungen einholen und Kurse machen, damit ich die Milch und die Milchprodukte verkaufen konnte. Das war sehr aufwendig.

Dann wurde gebaut…

Ich musste noch einige Grundstücke, auch ganz winzige, auf denen nur ein kleiner Stall draufstand, zusammenkaufen. Erst dann hatte ich genügend Platz, um dort, wo heute der H-Markt steht, zu bauen. Das geschah dann im Winter 1976/77. Aber es war immer klar: Diese Arbeit ist mein Ding! Es gefällt mir, mit Leuten zu tun zu haben. Ich will Publikumsverkehr.

Auch wenn das sehr viel Arbeit und persönliches Engagement bedeutet?

Das war immer klar. Ich erinnere mich, im Frühjahr und Sommer fuhr ich abends, lange nach Ladenschluss, ins Remstal und kaufte bei lauter verschiedenen Bauern kiloweise die Erdbeeren zusammen. Um 1 Uhr in der Nacht kam ich nach Hause. Um 3 Uhr stand ich wieder auf und fuhr nach Ulm. Am Bahnhof gab es damals Importware, also Früchte, die bei uns nicht wachsen, zu kaufen. Danach ging es an die Donauhalle, um einheimische Gärtnerware, wie Salate aus der Pfalz und so weiter abzuholen. Auf der Heimfahrt fuhr ich noch in Söflingen bei den Gärtnern vorbei, um dort frische Ware zu besorgen. Wenn die noch nicht ganz so weit waren, half ich eben selber noch schnell beim Radieschenrausziehen mit.

In den 1990er-Jahren hatten Sie auch einige Filialen?

Naja, das bot sich damals an. Es war auch betriebswirtschaftlich sinnvoll. So hatte ich zu der Zeit Filialen in Wiesensteig, Tomerdingen, Zainingen, Bad Urach, Ludwigsfeld und Reutti.

Ein besonderer Diebstahl ist Ihnen heute noch deutlich in Erinnerung?

Ende der 1990er Jahre war klar, dass irgendwas nicht stimmte und große Mengen an Einnahmen fehlten. Es brauchte eine gewisse Zeit, viel detektivisches Gespür und auch einige Tricks, dann konnten wir eine Verkäuferin überführen, die insgesamt 110 000 DM für ihre privaten Zwecke abgezweigt hatte. Als wir sie schließlich auf frischer Tat ertappt hatten, gingen wir unmittelbar danach mit ihr zum Notar. Sie bestätigte ihre Schuld mir gegenüber und verpflichtete sich, das Geld zurück zu bezahlen. Was sie dann auch sehr schnell tat. Offenbar hatte sie es für einen bestimmten Zweck auf die Seite gelegt. Das Geld war jedenfalls noch da.

Und wie ging es Ihnen privat bei dem hohen beruflichen Engagement?

1963 heiratete ich. Wir haben einen Sohn und eine Tochter. Natürlich musste meine Frau mitarbeiten und in privaten Dingen sehr zurückstecken in all den Jahren. Es hat sich alles um das Geschäft gedreht. Letzten Endes ist mein Beruf eben auch mein Hobby. Ich mache die Arbeit einfach sehr, sehr gerne.

Herr Hilsenbeck, Sie sind jetzt 80 Jahre, wie leben Sie jetzt?

Ich habe es heute sehr gut. Vor 24 Jahren hat meine Tochter den Betrieb übernommen. Und ich bin sozusagen freier Mitarbeiter, der was machen kann oder auch nicht. Aber ich arbeite ja nach wie vor gerne und bin sicher, dass mir das auch gut tut. Ich bin stolz darauf, dass meine Tochter den Betrieb so vorbildlich weiterführt und auch, dass zwei meiner Enkel beruflich denselben Weg einschlagen.

Noch ein Satz zum Schluss?

Ich hoffe sehr, dass für alle Läden und Betriebe in Laichingen ein normales Geschäftsleben weiter bestehen kann.