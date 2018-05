Zwischen Krimis, Liebesromanen, Sachbüchern und historischen Romanen lagert in der Stadtbücherei Laichingen ein besonderer Schatz: Märchen. Doch das Märchenerzählen will gelernt sein, es ist eine eigene Kunstform. Einmal im Monat erzählt Dorothea Reutter, Schauspiel- und Spielpädagogin, für Kinder ab vier Jahren aus ihrem gemischten Märchenschatz. Auch am vergangenen Freitagnachmittag hat sie kleine und große Zuhörer begeistert – mit dem Märchen „Der goldene Vogel“ aus der Sammlung der Gebrüder Grimm.

„Es war vor Zeiten ein König, der hatte einen schönen Lustgarten hinter seinem Schloss, darin stand ein Baum, der goldene Äpfel trug. Als die Äpfel reiften, wurden sie gezählt, aber gleich am nächsten Morgen fehlte einer.“ Gebannt verfolgten die Kinder Dorothea Reutters Erzählung, sie hingen förmlich an ihren Lippen, während diese gekonnt die Handlung schilderte. Das Geschehen im Märchen brachte sie den Kindern auch mit Bildern näher, die sie der Runde an passenden Stellen des Märchens zeigte.

Nach und nach enthüllte Reutter, wie der jüngste Königssohn dem goldenen Vogel auf die Schliche kam, der für das Fehlen der Äpfel verantwortlich war, und wie er nach einigen Rückschlägen dank der Hilfe eines Fuchses nicht nur den goldenen Vogel zurück an den Hof brachte, sondern auch das goldene Pferd und die schöne Königstochter.

Apfel als Nachtisch

Auch zwischendurch nahm sich Dorothea Reutter Zeit für jedes Kind, das erst während der Erzählung des Märchens dazukam, begrüßte es mit Handschlag und einem: „Ich freue mich, dass du gekommen bist!“ Den Abschluss der magischen Märchenstunde bildete ein Nachttisch – ein Apfel, der jedem Kind als „Zauberapfel“ präsentiert wurde, der die Fähigkeit habe, einen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen.

Um das Gehörte noch künstlerisch umsetzen zu können, durfte sich jedes Kind nach dem Märchen eins der gezeigten Bilder auswählen und ausmalen.