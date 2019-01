„Ich bin erfolgsverliebt“

Das Jahr 2018 ist beendet. Neue Zeiten stehen an. Wie diese der Laichinger Bürgermeister Klaus Kaufmann sieht, erzählt er im Interview mit SZ-Redaktionsleiter Johannes Rauneker.

Herr Kaufmann, neues Jahr, neues Glück, neuer Schnee. Wie haben Sie die Schneeberge in Laichingen erlebt? Für viele Bürger gab es zeitweise kein Fortkommen mehr.

Das ist jedes Jahr das gleiche, es schneit mal mehr und mal weniger. Es gibt sicher einige Leute, die Probleme hatten. Wobei die Stadt, die Mitarbeiter des Bauhofs, wirklich viel geräumt haben. Sie haben viele Überstunden geleistet, um die Situation erträglich zu halten. Es war aber einfach zu viel Schnee.

Wie könnte die Stadt eine solche Ausnahmesituation künftig vermeiden, vielleicht mehr Subunternehmer beauftragen oder diesen mehr Geld zahlen?

Das Geld ist nicht der Punkt. Für viele ist die Arbeit aufgrund der Arbeits- und Einsatzzeiten, wie nachts und an Sonn- und Feiertagen, unattraktiv. Was wir aber in der Tat machen könnten: Ein großes Zelt über der Stadt aufspannen, um den Schnee fern zu halten. Das überlegen wir gerade (schmunzelt).

Wie hat 2019 für Sie angefangen? Ruhig oder stressig?

Das ging so weiter, wie 2018 aufgehört hat. Aber das ist gut so. Ich bin kein Fan von langen Pausen. Ich brauche die Aktion und irgendwo auch die Anspannung, um gute Leistung zu bringen.

Was wird in Ihnen in diesem Jahr die größte Anspannung auslösen? Die ungelöste Zukunft des Schulzentrums?

Ich bin mit meinen Bürgermeister-Kollegen dazu im Gespräch. Zum genauen Stand möchte ich aktuell aber nichts sagen. Jetzt warten wir Mal bis Sommer oder Herbst. Dann gibt’s hoffentlich mehr dazu.

Wie groß ist der Handlungsdruck? Zuletzt hieß es, die EKS hat nur noch eine Betriebserlaubnis bis 2021.

Wir können die Erich-Kästner-Schule momentan so betreiben, wie sie ist. Weil wir einige technische Maßnahmen getroffen haben. Die Schule wird durch technische Einrichtungen ständig überwacht und regelmäßig durch Fachingenieure noch überprüft und so lange sich an dem Gebäude nichts ändert, womit auch wirklich nicht zu rechnen ist, bleibt die Schule in Betrieb. Das Gebäude steht jetzt ungefähr 60 Jahre und wird auch noch weiter stehen. Ich bin hier dem Landratsamt sehr dankbar, dass wir diese Lösung gefunden haben. Jetzt haben wir diesen Zeitdruck weg. Ansonsten hätte uns das Ganze in so kurzer Zeit umzusetzen finanziell überfordert.

Der nächste Brocken steht aber schon ins Haus: Sie wollen mindestens einen Kindergarten neu bauen. Das wird ein Thema am Montag im Gemeinderat sein...

Wir haben momentan eine sehr gute Einnahmesituation, das können wir finanziell darstellen. Aber jetzt warten wir die Sitzung ab und was als Ergebnis dann herauskommt.

Die Daniel-Schwenkmezger-Halle macht Sorgen, wegen Auflagen darf sich nur eine begrenzte Zahl an Menschen in ihr aufhalten. Wie wollen Sie Abhilfe schaffen?

Wir werden jetzt schnell einige Maßnahmen umsetzen, zum Beispiel beim Notausgang. Und dann kann wieder eine große Zahl Menschen in die Halle hineingelassen werden.

Könnte nicht die Veranstaltungshalle, die ein Bauherr im Gewerbegebiet Ost realisieren möchte, die aber vom Bauausschuss abgelehnt wurde, zusätzlich helfen? In Laichingen fehlt es an Platz für Veranstaltungen.

Jetzt ist erst Mal das Landratsamt am Zug. Aber nach den eingereichten Plänen würden mehr als 1000 Personen in die Halle passen. Doch es stehen kaum Parkplätze zur Verfügung. Das wird schwierig.

Hatten Sie als Laichinger Bürgermeister ein ganz persönliches Highlight 2018?

Jetzt fragen Sie mich was... ich schaue eigentlich immer nach vorne und lasse recht schnell hinter mir, was war, ohne das allerdings zu vergessen. Aber sicherlich die Sache mit dem Bahnhof – dass das Land die Mehrkosten übernimmt. Schön war auch unsere Jubiläumsfeier anlässlich der Städtefreundschaft zwischen Laichingen und Neswish. Ein tolles Erlebnis. Aber es gab so viele kleine Erlebnisse und Begegnungen, die man vor allem mit unseren Bürgern hat. Das macht Mut, bestärkt und gibt mir wirklich viel.

Wie viel Spaß hatten Sie bei Ihrem Besuch im Juli beim „Rock dein Leben“-Festival?

Es ist glaube ich bekannt, dass ich von dieser Art von Musik kein großer Freund bin. Und ich denke nicht, dass es für eine Stadt wie Laichingen von Vorteil ist, mit dieser Art von Musik in Verbindung gebracht zu werden. Ich sehe aber, dass der Veranstalter einige Veränderungen plant und da bin ich auch dem Flugsportverein dankbar, dass er den Veranstalter in diese Richtung motivieren konnte.

Was wäre, wenn 50 000 Zuschauer zugelassen werden?

Diese Zahl kann ich mir so recht nicht vorstellen. Das wäre ein ganzes Stadion voll.

Wie viele Stunden hat ein Arbeitstag von Ihnen?

Das ist schwierig zu sagen, weil die Arbeitstage oft unterschiedlich sind. Pro Woche komme ich aber auf über 70 Stunden, weil auch stets Termine am Wochenende anstehen.

Schwierig ist das Stichwort: Wie wollen Sie die Bedenken der Gegner des geplanten Gewerbegebiets zerstreuen? Am 1. Februar laden Sie und der Verband RSA zu einer Infoversammlung ein.

Wir legen transparent alle Fakten vor, wie wir es bisher auch getan haben und stellen Zusammenhänge dar. Das Gewerbegebiet ist eng mit dem Bahnhof verzahnt. Es ist gedacht als langfristige Refinanzierung der Ausgaben von 13 Millionen Euro, die wir stemmen müssen, sonst hätte es keinen Bahnhof gegeben.

Was würde geschehen, wenn das Gewerbegebiet aus irgendwelchen Gründen nicht käme?

Ich bin erfolgsverliebt – nicht zu verwechseln mit erfolgsverwöhnt – und tue alles dafür, die Dinge, die ich angefangen habe, zu Ende zu bringen. Jetzt warten wir einfach mal die Öffentlichkeitsinformation ab.

Wie ist der Status des neuen Laichinger Gewerbegebiets?

Wir sind dran an den Vorbereitungen. Einen Zeithorizont, wann hier die Erschließung erfolgen kann, kann ich aber noch nicht nennen.

Neue Flächen für Gewerbe bedeuten, dass Flächen der Natur entzogen werden. Manche sagen, die Stadt Laichingen sei nicht unbedingt mit einem „grünen Daumen“ ausgestattet...

Die Natur und Umwelt liegen uns am Herzen. Das zeigt sich in vielen Bereichen. Wir haben zum Beispiel Grünflächen in der Stadt, die nur noch zwei Mal im Jahr gemäht werden, um den Insekten Lebens- und Nahrungsräume zur Verfügung zu stellen. Wir haben wahrscheinlich als einzige Stadt in Deutschland einen vollkommen begrünten Marktplatz mit sehr altem Baumbestand und die Wiese am Bleichberg oben. Das wird immer außer Acht gelassen. Aber natürlich kann man auch immer mehr tun und es wird auch immer Kritiker geben. Wir sind hier offen für Anregungen.

Vielleicht bekommt Suppingen ein zweites Solarfeld... ist dies der richtige Weg der Stromgewinnung?

Eine schwierige Frage. Auf der einen Seite wollen wir den Klimawandel bewältigen, auf der anderen Seite der Landwirtschaft keine weiteren Flächen entziehen. Je nachdem, auf welcher Seite jemand steht und wie er die Prioritäten setzt, wird er diese Frage beantworten.

Betrifft die Laichinger Alb die Suche nach einem Endlager für den Atommüll?

Auf keinen Fall würde sich eine solche Endlagerstelle auf der Laichinger Alb befinden. Wenn, dann würde sich ein solches Lager höchsten im südlichen Alb-Donau-Kreis befinden können, weil dort anscheinend die geologischen Voraussetzungen gegeben sind. Das ist jetzt aber rein hypothetisch. Aber klar: Es ist ein Problem. Aber eins muss man auch sagen: Irgendwo muss das Zeug hin. Ich hoffe natürlich, dass unsere Region verschont bleibt.

Was macht Ihnen Sorgen mit Blick auf die Bundes- oder Europa-Politik, mit Blick auf die gesellschaftliche und politische Großwetterlage?

Aufgrund der aktuellen und globalen politischen Gesamtentwicklung ist jeder Demokrat gefordert, für die Demokratie einzustehen. In unserem Land, in Europa, in der Welt.

Hat die EU Reformbedarf?

Meiner Meinung nach: ja, auf jeden Fall. Sie hat in manchen Ländern ein Akzeptanz- und aber grundsätzlich ein Demokratieproblem. Die EU-Kommission ist ja nicht gewählt, sondern es sind die Regierungen, die die Besetzung miteinander ausbaldowern. Man muss die Rolle des EU-Parlaments weiter stärken. Und wir brauchen meiner Ansicht nach eine noch tiefere Integration. Am Ende könnte die EU so etwas wie einen Staatschef haben, der aber demokratisch gewählt sein sollte. Bis es soweit sein kann, bräuchte es eine längere Übergangsfrist. Es gibt aber auch gar keine sinnvolle Alternative zu einer starken EU.

Das ist der große Blick – im Kleinen hat unsere Region vor 40 Jahren eine umfassende Reform – die Verwaltungsreform – erlebt. Es gab Eingemeindungen und aus dieser Zeit stammt die in Laichingen noch gültige Regelung der unechten Teilortswahl. Bedeutet zusammengefasst: Die Teilorte haben überproportional viele Mandate im Gemeinderat. Die Igel-Fraktion findet: Das hat sich überlebt und ist ungerecht, was sagen Sie als Bürgermeister dazu?

Rechnerisch haben die Teilorte in der Tat Übergewicht. Faktisch aber weiß man, das ist auch in meiner ursprünglichen Heimatstadt Fellbach so, dass nach der Abschaffung der unechten Teilortswahl sogar noch mehr Räte aus den Teilorten im Rat sind als davor. Das liegt daran, dass die Wähler in Teilorten konsistenter wählen als Wähler in der jeweiligen Kernstadt. Ich finde den Gedanken aber grundsätzlich richtig, dass man da mal dran geht. Das sollte aber aus dem Gemeinderat kommen.

Wie machen Sie Bürgern in Suppingen Hoffnung, wo jetzt die Bankfiliale schließt und die finden: Der Ort blutet aus?

Zunächst ist die Entscheidung eine, die letztlich vom Kunden ausgeht. Deren Verhalten hat sich geändert. Immer mehr erledigen ihre Geschäfte von Zuhause aus. Ich weiß nicht, wann ich persönlich das letzte Mal in einer Bankfiliale war. Manche Menschen sind aber trotzdem auf eine Bank vor Ort, auf Bargeld zum Beispiel, angewiesen. In manchen Gemeinden lösen dies Banken mit Bankbussen, die ein- oder zwei Mal die Woche kommen und in denen man dann alle Geschäfte abwickeln kann.

Keine Bank mehr vor Ort, gleichzeitig wird Wohnen immer teurer. Was tun Sie als Bürgermeister dagegen?

Ich sehe diese Entwicklung auch. Wir müssen uns als Stadt fragen: Was können wir entgegensetzen? Ich führe Gespräche mit Investoren, dass diese nach Möglichkeit eine gewisse Anzahl von Wohnungen schaffen, bei denen der Mietpreis über einen längeren Zeitraum, wie über 20 bis 25 Jahre, gebunden ist. Und ich werde beim nächsten Baugebiet, das wir als Stadt erschließen, einen Vorschlag einbringen, wie sich die Stadt agieren kann.

Worauf dürfen sich die Laichinger in diesem Jahr noch freuen? Steht eine Überraschung an, die sich jetzt noch nicht abzeichnet?

Ja... ich werde Bundesverkehrsminister. Wie Sie es schon um die Jahreswende angekündigt haben (schmunzelt). Ich bin froh, wenn es keine Überraschungen gibt, zumindest keine negativen.

Ihre Amtsperiode endet nächstes Jahr. Inwieweit spielt die Frage, ob Sie wieder antreten, in Ihren Gedanken schon jetzt eine Rolle?

Noch keine wirkliche. Ich bin so mit meiner Arbeit als Bürgermeister beschäftigt, dass ich mich darum noch nicht wirklich kümmern kann. Sicher ist allerdings schon, dass ich jetzt im Mai wieder für den Kreistag kandidiere, auf der Liste der Freien Wähler, eine gute Truppe. So kann ich weiterhin parteilos bleiben, was mir als Bürgermeister sehr wichtig ist.