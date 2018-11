Ein Einbrecher ist am Sonntagnacht laut der Polizei in ein Mehrfamilienhaus in Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) eingedrungen und bediente sich erstmal an den Lebensmitteln, die er im Keller fand. Zu seiner Beute gehörten Kekse und eingelegte Artischocken, die er sofot an Ort und Stelle verzehrte.

Danach machte der Täter sich mit einem Fahrrad, das er in einem weiteren Kellerraum stahl, davon. Wie der Einbrecher in das Haus hinein kam, ist bislang unklar. Die Polizei hat die am Tatort hinterlassenen Spuren gesichert und ermittelt nun.

Hier werden die meisten Straftaten verübt (2017)