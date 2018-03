Hokuspokus in der Radstraße

Premiere für den gebürtigen Laichinger Tiago Longo: Am Samstagabend ist er in den Räumen von Stof in der Radstraße 20 aufgetreten. Er präsentierte erstmals seine eigene Zaubershow. Zauberei und Mentalmagie, also die Vorhersage von Ereignissen, waren Schwerpunkte seines Auftritts. Bereits seit 2011 ist Longo professionell mit der Zauberei unterwegs. Im Unterschied zur klassischen Bühnenshow versucht er, sein Publikum in das Programm einzubeziehen. Dies gelang ihm auch an diesem Abend. Unter der Anleitung von Tiago Longo führte ein Zuschauer einen Kartentrick vor, der zur Überraschung des Publikums auch vollständig gelang. Mit weiteren Kartentricks, Vorhersagen und Späßen – von einem Lügentest bis hin zum Hütchenspiel und Entfesseln – bot er ein abwechslungsreiches Programm. Wenn der eine oder andere Trick anscheinend absichtlich nicht gelang, war am Ende das Staunen umso größer, als doch noch ein verblüffendes Ergebnis gezeigt wurde. Die nächste Vorstellung ist am Ostermarkt in Laichingen geplant, wiederum in der Radstraße 20. Foto: brück