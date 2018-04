Hochqualifizierte Musiker treten in Laichingen auf

Hochqualifizierte Musiker aus besten Orchestern und prominenten musikalischen Institutionen der Hauptstadt Weißrusslands haben sich vor mehr als zehn Jahren zum Ensemble „Kammersolisten Minsk“ formiert. Seither konzertieren sie unter Leitung ihres Gründers Dmitri Subow in verschiedenen Ländern Europas. Nach drei „äußerst mitreißenden Konzerten“ in Laichingen, heißt es in der Einladung, wird das Ensemble zum vierten Mal in der „Stunde der Kammermusik“ auftreten. Diese findet am Sonntag, 15. April, ab 11 Uhr im Bürgersaal des Alten Rathauses statt.

Das Interesse der „Kammersolisten Minsk“ mit Galina Matjukowa (Traversflöte), Elena Maltsewa und Oleg Jatsyna (Violine), Alexandra Iwanowa (Viola), Alexej Iwanjko (Violoncello) und Dmitri Subow (Cembalo) gilt insbesondere der Musik des Barocks, des empfindsamen Stils und der Frühklassik. Sie musizieren auf historischen Instrumenten und ihr Repertoire erstreckt sich von der kleinbesetzten Kammermusik bis zu großen Oratorien oder Bühnenwerken. Cembalist und Dirigent Dmitri Subow studierte am St. Petersburger Konservatorium Klavier, Orgel, Chor- und Orchesterdirigieren und Cembalo bei Professor J. Laikvik an der Stuttgarter Musikhochschule. Als Dirigent arbeitete er im Wolgograder Symphonieorchester, war Chefdirigent des Staatlichen Kammerorchesters, der Staatlichen Oper Weißrusslands und wirkte am Opernhaus des St. Petersburger Konservatoriums. Subow spricht hervorragend Deutsch, er wird moderieren und Erläuterungen geben. Folgendes Programm wird erklingen: von Franz Xaver Richter das Konzert für Flöte in e-Moll für Streicher und Basso continuo, von Johann Christian Bach das Quintett in G-Dur für Flöte (2 Violinen, Viola, Cello und B.c.), von Carl Philipp Emanuel Bach die Sonata „Sanguineus und Melancholicus” (für 2 Violinen und B.c.) und von Joseph Haydn die Sinfonie Nr. 104 in D-Dur (in Bearbeitung von J. P. Salomon).