Hilde Mattheis spricht über Kita-Betreuung und Wirtschaft

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis hat sich im Rahmen ihrer Sommertour mit Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann (parteilos) zum Arbeitsgespräch getroffen. Neben Mattheis und Kaufmann nahmen an dem Gespräch auch noch Vertreter der örtlichen SPD teil. Zu den Themen gehörten der Ausbau der Kinderbetreuung sowie die wirtschaftliche Entwicklung Laichingens.

Weitere Gewerbe- und Wohnbauflächen zur Verfügung zu stellen, sei wirtschaftlich gesehen ein wichtiges Anliegen der Stadt, informierte Klaus Kaufmann die Gesprächsteilnehmer. Allerdings habe er seit rund sechs Wochen eine merkliche Veränderung bei bestimmten Unternehmen bemerkt. „Einige Firmen werden vorsichtiger mit Investitionen.

Mancher Automobilzulieferer hat von seinen Auftraggebern schon angedeutet bekommen, dass die kommenden ein bis zwei Jahre schwer werden“, so Kaufmann. Der internationale Handel und die wirtschaftliche Haltung Amerikas sorgten auch bei hier ansässigen Unternehmen für Unsicherheiten.

Laichingen und die Weltpolitik

Hilde Mattheis stimmte dem Schultes zu: „Es ist frappierend, wie schnell und wie stark heute die Weltpolitik auf die Situation auch von Städten wie Laichingen durchschlägt und unmittelbaren Einfluss auf Arbeitsplätze oder strukturelle Entwicklungen nimmt.“ Deshalb sei es wichtig, dass Deutschland ein starker und verlässlicher Verhandlungspartner innerhalb der EU und auf der internationalen Bühne bleibe.

Wir können leider nicht jeden Wunsch erfüllen. Wenn ich uns mit Stuttgart oder Ulm vergleiche, ist die Situation bei uns noch entspannt, trotz der Schwierigkeiten für manch einen. Klaus Kaufmann

Eines der meist diskutierten Themen in Laichingen sei gerade die Kinderbetreuung. Zwar sei die Stadt aktuell „auf Kante gestrickt“, allerdings könne man jedem Kind einen Betreuungsplatz anbieten. Ein Problem sei, dass man nicht allen Eltern ihren Wunschplatz erfüllen könne und deswegen auch Laichinger Kinder in den umliegenden Teilorten der Stadt eine Einrichtung besuchen müssten.

Auch beim Übergang von der U-3-Betreuung zur Ü-3-Betreuung könne ein Wechsel der Einrichtung nötig sein. „Wir können leider nicht jeden Wunsch erfüllen. Wenn ich uns mit Stuttgart oder Ulm vergleiche, ist die Situation bei uns noch entspannt, trotz der Schwierigkeiten für manch einen“, sagte Kaufmann. Trotzdem würden neue Plätze in Laichingen gebraucht.

Kein Dauerzustand sein

„Das darf so kein Dauerzustand sein, denn wir wollen eine familiengerechte Stadt sein, „ fuhr Kaufmann fort. Auch Hilde Mattheis hatte von dieser Problematik schon gehört und unterstützt die Pläne von Kaufmann die örtliche Kinderbetreuung weiter auszubauen.

„So etwas ist natürlich immer auch eine Kostenfrage, aber an den Kleinsten sollten wir nicht sparen, auch wenn die finanzielle Situation von manchen Kommunen nicht gerade überschwänglich ist“, argumentierte Hilde Mattheis.

Abschließend wurde noch über die Stadtentwicklung gesprochen. Sowohl das Angebot an Gastronomie als auch das bestehende Ambiente müssen sich verbessern. Für die bauliche Innenstadtentwicklung hatte man sich an die Architektenkammer gewandt und deren mobilen Gestaltungsbeirat eingeschaltet, um als feste Institution einen Gestaltungsbeirat in Laichingen zu etablieren.

Darauf aufbauend müsse ein Gesamtkonzept für die Kernstadt entstehen, Hand in Hand mit Gemeinderat, Bürgerschaft, Bauwilligen, sowie der Gastronomie und des Einzelhandels.