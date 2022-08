Hier wird künftig auf der Alb der Müll entsorgt

Für die Laichinger Alb wird sich in Sachen Müllabfuhr zum neuen Jahr einiges verändern. Die Anstrengungen des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft des Alb-Donau-Kreises, den Kreis zu schließen und Strukturen zu schaffen, die künftig für alle 55 Städte und Gemeinden gelten, werden zunehmend spürbar. Neben der sogenannten Bedarfsabfrage, bei der alle Haushalte und Gewerbetreibenden angeben müssen, welche Größen Restmüll- und Bioabfalltonnen sie haben wollen, tut sich auch in Laichingen selbst etwas. Hier entsteht in der Graf-von-Zeppelin-Straße aktuell das Entsorgungszentrum Laichingen.

Zwei Firmen aktuell beschäftigt

Die Arbeit für den Neubau läuft, nachdem Ende Juni die Baugenehmigung erteilt wurde, seit dem 18. Juli und verteilt sich auf zwei Baustellen, die gerade parallel voneinander fortschreiten. Die Firma Heim aus Ulm beschäftigt sich mit dem Neubau des Entsorgungszentrums und der inneren Erschließung, die Firma Geiger + Schüle Bau ebenfalls aus Ulm ist im Auftrag der Stadt Laichingen für die Bauarbeiten für die äußere Erschließung des Entsorgungszentrums im Einsatz. Dabei werden Kanal-, Wasser-, Strom- und Breitbandleitungen verlegt.

Zieltermin fest im Blick

Den fixen Fertigstellungstermin haben die Firmen, der Eigenbetrieb und auch die Bürger fest im Auge: Alle Bauarbeiten sollen bis zum Ende des Jahres abgeschlossen werden, damit der Betrieb zum 2. Januar 2023 aufgenommen werden kann. Wie alle anderen Entsorgungszentren im Alb-Donau-Kreis wird auch das Entsorgungszentrum Laichingen durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis organisiert und betrieben.

Die Baustelle gliedert sich in zwei Teilbereiche. (Foto: Stadtverwaltung Laichingen)

Die Untergrundvorbereitung und Geländeprofilierung sei nahezu abgeschlossen, teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit. Außerdem entsteht aktuell zur östlichen Grundstücksgrenze hin ein zwei Meter hoher Sichtschutzwall. Auf der Nordseite des Baugrundstücks soll eine Mauer gezogen und dahinter eine Lagerfläche für holziges Grüngut und eine Lagerfläche für saftendes Grüngut angelegt werden. Alle Entsorgungszentren – die weiteren stehen künftig in Schelklingen, Ehingen, Erbach, Herrlingen und Langenau – verfügen über einen Wertstoffhof- und einen Grünabfallbereich.

Unmittelbar vor dieser Lagerfläche befindet sich im westlichen Bereich der Standort für einen mobilen Häcksler. Das gesamte Zentrum wird mit einem Zaun eingefriedet. Die Betriebsfläche wird an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen.

Das passiert auf dem Gelände

Für das Entsorgungszentrum wird eine Betriebsfläche von fast 3000 Quadratmeter asphaltiert, ein sechs auf drei Meter großer Mitarbeitercontainer aufgestellt und ein 6,30 auf dreieinhalb Meter großer Unterstand für Elektrogeräte sowie eine 18 Meter auf drei Meter große Fahrzeugwaage errichtet. Für private Haushalte ist die Abgabe von Wertstoffen und Grünabfall gebührenfrei. Gewerbeabfälle sind grundsätzlich gebührenpflichtig und können ebenfalls bei den Entsorgungszentren angeliefert werden.

Kanal-, Wasser-, Strom- und Breitbandleitungen werden für das Entsorgungszentrum verlegt. (Foto: Stadtverwaltung)

Zusätzlich bestehen Abgabemöglichkeiten für gebührenpflichtige Wertstoffe, „welche in den Haushalten deutlich unregelmäßiger anfallen und daher nur an den Entsorgungszentren und gegen Gebühr angenommen werden“, so das Landratsamt. Dabei handelt es sich um Altholz A IV (dazu zählt Industrierestholz, Abbruchholz und Gebrauchtholz, welches mit Holzschutzmitteln behandelt wurde oder sonstige erhöhte Schadstoffbelastungen aufweist), Elektrogroßgeräte, Flachglas wie Scheiben, Mineralwolle, Restsperrmüll und gipshaltige Abfälle. „Dehnt sich die gesetzliche Getrenntsammlungspflicht auf weitere Abfallarten aus, lassen sich diese Anforderungen künftig unkompliziert auf den Entsorgungszentren realisieren“, heißt es aus dem Amt weiter.

Voraussetzungen für das Entsorgungszentrum

Damit später allerlei Wertstoffe, Garten- sowie sonstige gebührenpflichtige Abfälle entsorgen werden können – mehr dazu im Infokasten – müssen einige Punkte vorhanden sein beziehungsweise eingehalten werden. Wichtig für den künftigen Betrieb ist es, dass es getrennte Ein- und Ausfahrt gibt, die Zu- und Abfahrt zum Entsorgungszentrum erfolgt aus Süden über die Graf-von-Zeppelin-Straße. Auch in den weiteren Punkten stimmt das Vorhaben in Laichingen mit den Vorgaben überein. Es ist gut an den Verkehr angebunden, liegt in einem Gewerbe oder Gewerbemischgebiet, ist ausreichend weit weg von sensiblen Einrichtungen wie Kitas, Pflegeeinrichtungen, Schulen und Krankenhäuser wegen der Schadstoffsammlung, es gibt einen ausreichend großen Wartebereich für die Anlieferungen mit dem Auto vor dem Zentrum, es ist auch für Lastwagen anfahrbar (Gewicht, Höhe und Rangierbetrieb), das Gelände ist langfristig verfügbar und es verfügt über Bezahlmöglichkeit sowohl bar als auch elektronisch.

Ebenfalls soll auf den Entsorgungszentren regelmäßig die Problemstoffsammlung stattfinden (etwa alle drei Monate), um die Sammelmenge zu erhöhen und eine bessere Erreichbarkeit der Problemstoffsammlung für Berufstätige zu erzielen.

Das darf künftig dort entsorgt werden

Die Liste an Stoffe, die künftig ins Entsorgungszentrum in Laichingen gebracht werden dürfen ist lang. Ein Überblick:

Wertstoffe: Für Papier gibt es zwei Abrollcontainer, für Kartonage eine Presse und einen Abroller, für Bauschutt zwei Absetzcontainer. Für Elektroaltgeräte (Sammlegruppen 1 bis 6) stehen drei Abrollcontainer und ein Unterstand mit zwölf Gitterboxen zur Verfügung. Entsorgen werden dürfen zudem Batterien/Akkus, Altkleider/Schuhe. Metallschrott kommt in zwei Absetzcontainer, Altholz (AI bis AIII) in zwei Abrollcontainer.

Grünabfall: Gebracht werden dürfen holzige Grünabfälle wie auch grasige Grünabfälle, diese werden arbeitstäglich in Container verladen und abtransportiert.

Es gibt für gebührenpflichtige Abfälle sieben Container: Sogenanntes A IV-Altholz kommt in einen Abrollcontainer,

Flachglas in einen Absetzcontainer, entsorgt werden kann auch Mineralwolle, Restsperrmüll (zwei Abrollcontainer), gipshaltige Abfälle (ein Absetzcontainer) sowie Altreifen (ein Absetzcontainer).