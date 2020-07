Hier tun sich neue Projekte in Feldstetten auf

Der Gemeinderat Laichingen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 25.Mai dieses Jahres die Eröffnung des Verfahrens für die Vergabe von zwei Baugrundstücken im Baugebiet „Steinge“ in Feldstetten beschlossen. Es werden die besagten zwei Bauplätze zum Verkauf angeboten.

Interessenten können sich noch bis zum 15. Juli für das Baugebiet bewerben. Die erforderlichen Nachweise sind dementsprechend bis zum 15. Juli einzureichen. Bewerbungen sind ausschließlich über die Plattform www.baupilot.com möglich. Nähere Informationen zum Baugebiet wie beispielsweise die Bauplatz-Vergaberichtlinien inklusive des Bewerberfragebogens mit Vergabekriterien finden Interessierte ebenso im Internet unter

Ansprechpartnerin ist zudem Sachgebietsleiterin Ellinor Hageloch. Sie ist unter Telefon 07333/8531 sowie per E-Mail an ehageloch@laichingen.de zu erreichen.