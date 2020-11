Hier soll in Laichingen neuer Wohnraum entstehen

Offener Brief des Bürgervereins Innenstadtentwicklung Laichingen

Als Vertretung des Bürgervereins Innenstadtentwicklung Laichingen (BIL) verfassten die Vorsitzenden Adelheid Merkle-Stumpp und Karin Schur-Neugebauer einen offenen Brief zum geplanten Mehrfamilienhaus mit zehn Wohneinheiten und einer Tiefgarage am Hagsbucher Weg. Sie richten sich mit diesem an den Bürgermeister, die Gemeinderäte und die Mitglieder des Bauausschusses.

Im offenen Brief ist zu lesen: „Bereits in der letzten Bürgerfragestunde erkundigten wir uns nach der geplanten Vorgehensweise durch die Stadtverwaltung und den Gemeinderat wegen der Anlieger-Einsprüche und erhielten von der Stadtverwaltung leider nur eine ausweichende Antwort. Seit Wochen steht an dem betreffenden Grundstück ein Bauzaun, der Elektroanschluss, sowie der Baukran sind bereits vorhanden. Das heißt: Die Baustelle ist wohl schon eingerichtet. Und das, bevor der Bauantrag dem Bauausschuss vorgelegt wurde. Es besteht ein Bebauungsplan, der, sollte der anstehende Bauantrag genehmigt werden, gleich vier Befreiungen benötigt. Werden diese Befreiungen erteilt, müssen in der Folge ähnliche Befreiungen auch an nachfolgende Bauvorhaben erteilt werden.“ Dahingehend gebe es auch Sorgen der Anlieger.

Im Bereich „Grübler“ gebe es bisher kein vergleichbares Gebäude oder Bauvorhaben, auf das man mit Ähnlichkeiten verweisen könnte. „Warum sollen hier wieder massive Ausnahmegenehmigungen trotz bestehender Bebauungspläne erteilt werden, die auf Kosten der ganzen Siedlung gehen?“, fragen die Vorsitzenden.

