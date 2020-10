Hier ist ein neuer Behindertenparkplatz entstanden

An Wochenmarkttagen sind des Öfteren die Behindertenparkplätze am Marktplatz durch Marktstände und Besucher nicht nutzbar, so die Stadtverwaltung Laichingen. Aus diesem Grund hat die Stadtverwaltung auf der gegenüberliegenden Seite einen weiteren Behindertenparkplatz geschaffen. Damit solle beispielsweise gehbehinderten Menschen in Laichingen der Besuch des Wochenmarkts sowie der umliegenden Geschäfte am Marktplatz erleichtert werden.

Verwarnungsgeld bei unberechtigtem Parken

Die Stadtverwaltung bittet gleichzeitig in ihrer Mitteilung um ordnungsgemäße Nutzung und informiert, dass unberechtigtes Parken auf Behindertenparkplätzen mit einem Verwarnungsgeld von 35 Euro geahndet wird.