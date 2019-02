Hier gilt in Laichingen bald Tempo 30

Vom Gas runter müssen in absehbarer Zeit Autofahrer in der Laichinger Feldstetter Straße, genauer gesagt auf dem Abschnitt der Straße, der am Laichinger Pflegeheim/Seniorenwohnanlage vorbeiführt.

Grund ist eine schon seit Längerem zurückliegende Änderung der Straßenverkehrsordnung, wonach nur noch mit höchstens 30 Stundenkilometern an Einrichtungen wie Altenheimen, Schulen oder Kindergärten vorbeigefahren werden darf. Darüber informierte Bauamtschef Günter Hascher in der Gemeinderatssitzung am Montag.

Solche Zonen dürfen maximal 300 Meter lang sein. Wo genau die Zone in der Feldstetter Straße verlaufen wird, muss bei einer Verkehrsschau noch festgelegt werden. Mit im Boot ist der Landkreis, da die Feldstetter Straße Teil der Kreisstraße 7423 ist.