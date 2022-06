Auf den Spuren der Kelten entlang der Donau und auf der Alb

Die Kelten haben in den 600 Jahren bis Christi Geburt weite Teile Europas bewohnt. Auch auf der Alb und entlang der Donau findet man noch heute ihre Spuren.

Meist sind es Hügelgräber oder aus der Nähe kaum wahrnehmbare Reste ihrer Befestigungsanlagen. Hin und wieder finden sich auch Reste ihrer Werkzeuge und Waffen. Schriften sind von ihnen jedoch nicht überliefert. Wenn überhaupt haben andere über die Kelten geschrieben. Aber noch heute gibt es Bemühungen in der Region, uns die Kelten näherzubringen.

Eines der ältesten Zeugnisse: Die Heuneburg

Am Oberlauf der Donau bei Hundersingen, rund 14 Kilometer entfernt von Sigmaringen, errichteten die Kelten 600 Jahre vor Christus auf einem Plateau über dem Fluss eine befestigte Siedlung. Diese Höhensiedlung nennt man heute Heuneburg. Sie gilt als herausragendes Bauwerk ihrer Zeit. Allzu lange konnten sich die Kelten ihrer Heuneburg aber nicht erfreuen: Bereits im 5. Jahrhundert vor Christus wurde die Anlage durch Feuer zerstört und danach offenbar aufgegeben.

Ein Teil der Befestigung der Heuneburg wurde rekonstruiert. (Foto: Günther Bayerl)

Inzwischen sind aber Teile der Befestigung und mehrere Gebäude und Werkstätten rekonstruiert worden und die Heuneburg wurde ein Freilichtmuseum, in dem man sich über das Leben der Kelten informieren kann, in dem aber unter anderem auch kulturelle Events stattfinden. Das in Hundersingen eingerichtete Heuneburgmuseum informiert hingegen über die Festungsanlage und zeigt Fundstücke. Per Fahrrad sind beide Museen gut über den Donauradweg zu erreichen.

Riesige befetigte Stadt: Der Heidengraben

Mitten auf der Alb, genauer auf den Gemarkungen Grabenstetten, Erkenbrechtsweiler und Hülben, lag im 1. Jahrhundert vor Christus eine stadtartige befestigte keltische Siedlung. Heute nennt man sie Heidengraben. Dieses sogenannte Oppodium lag sehr günstig auf der Grabenstetter Halbinsel. So war der Zugang nur über einen schmalen, leicht zu verteidigenden Streifen möglich, während der kaum zu erklimmende Albtrauf eine natürliche Befestigung darstellt.

Auf dieser Fläche stand einst das keltische Oppodium, das heute als Heidengraben bekannt ist. (Foto: PR)

Der Zweckverband „Region am Heidengraben“ besteht aus den drei angrenzenden Gemeinden und kümmert sich um die Aufarbeitung und touristische Aufwertung der Überreste der größten keltischen Stadt in Europa. Der Heidengraben gilt in der archäologischen Fachwelt als eine der bedeutendsten Grabungsstätten Deutschlands und eine der wichtigsten Orte des Keltenlands Baden-Württemberg. Bisher gibt es mehrere Informationstafeln zu sehen.

Ende des Monats soll der Spatenstich zum lange geplanten Heidengrabenzentrum erfolgen. Entstehen soll ein interaktive Besucherzentrum, welches das Leben und die Geschichte der Kelten auf der Vorderen Alb erzählt und dieses kulturhistorische Denkmal insbesondere auch visuell näher bringt.

Ein Rundwanderweg zum Thema Kelten

Wer nicht warten möchte, fährt in den Erbacher Teilort Bach. Dort gibt es eine Viereckschanze der Kelten. Außerdem ist seit neuestem in Erbach-Ersingen ein Kelten-Rundwanderweg ausgewiesen. Im Bereich Ersingens gab es einst 23 Grabhügel aus der Hallstattzeit. Allerdings blieb keiner dieser Grabhübel im Original erhalten, weil diese auch zugunsten der landwirtschaftlichen Nutzung der Flächen im 20. Jahrhundert vollends abgetragen wurden.

Zur Veranschaulichung der Keltengräber wurde jedoch an dem Rundwanderweg mit Erlaubnis eines privaten Grundstücksbesitzers solch ein Hügel aufgeschüttet und begrünt, damit die Wanderer ein Bild von der Höhe und dem Ausmaß eines Grabhügels bekommen. Schulkinder bemalten Holzstelen mit Zeichen, die zur Keltenzeit passen könnten. Wenige Meter neben diesem Denkmal gibt es jedoch noch im Kies- und Grasweg eine leichte Erhöhung als Überbleibsel eines echten Grabhügels.

Der Rundwanderweg beginnt an der Kirche und ist schätzungsweise drei Kilometer lang. Die Initiatoren des Kelten-Rundwanderweges im südlich der Donau gelegenen Ersingen gehen von einer durchgängigen Besiedelung ihrer heimatlichen Gefilde seit 2500 Jahren aus, dann auch durch Alamannen und Römer.

Im Jahr 1891 wurden vier Keramikschalen ausgegraben, wobei zwei davon bei der Auslagerung der Staatssammlung in Stuttgart im zweiten Weltkrieg verlorengingen. Die Viereckschanze im nördlich der Donau gelegenen Teilort Bach wird als Beleg für die Straßenbauambitionen der Kelten gesehen, weil doch nicht erst die Römer in diesem Sinne aktiv gewesen sein sollen.