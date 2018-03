Hier finden die Kinderkleiderbasare auf der Laichinger Alb statt

Mit dem Frühjahr beginnen die Kinderkleiderbasare auch in der Region. Den Auftakt auf der Laichinger Alb macht der Basar in Heroldstatt am kommenden Samstag. Bis in den April folgen weitere Basare rund ums Kind im Wochentakt. Da bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, guterhaltene, günstige „Sachen rund ums Kind“ zu ergattern. Nur: Pünktlich zu Beginn der Basare muss man da sein. Sonst sind die attraktivsten Stücke schon weg.

Heroldstatt - Der Frühjahrsbasar für Kinderkleider, Spielsachen und alles rund ums Kind findet am Samstag, 24. Februar, von 13.30 bis 15.30 Uhr in der Berghalle statt. Es werden wieder neue Kenn-Nummern vergeben. Alle Artikel müssen mit Größe und Preis, sowie mit gut sichtbarer roter Kenn-Nummer versehen sein. Es dürfen keine Stecknadeln verwendet werden. Kenn-Nummern gibt es bei Elvira Steeb unter der Telefonnummer 07389/9085390. Warenabgabe ist am Freitag, 23. Februar, von 18.30 bis 19.30 Uhr. Die Besucher können sich mit Leberkäswecken, Kaffee und Kuchen verpflegen. Der Erlös wird wie immer für einen guten Zweck im Ort gespendet.

Scharenstetten - Der Kinderkleiderbasar mit Frühjahr- und Sommerbekleidung in Scharenstetten findet am Sonntag, 25. Februar, von 14 bis 16 Uhr im Sport- und Musikerheim statt. Am Samstag, 24. Februar, können die gut erhaltenen Artikel in der Zeit von 13.30 und 14.30 Uhr abgegeben werden. Alle Artikel sollten mit dem Preis, der Größenangabe und der Verkaufsnummer versehen sein. Weitere Informationen unter kiba-scharenstetten@gmx.de

Laichingen - Die Laichinger Mutter-Kind-Gruppen veranstalten ihren Frühjahrsbasar am Samstag, 3. März, von 13 bis 15 Uhr in der Daniel-Schwenkmezger-Halle in Laichingen. Nummernvergabe zum Verkauf ist am Montag, 26. Februar, von 8 bis 11 Uhr unter 0157 / 39015187. Angeboten wird: alles rund ums Kind, Bekleidung, Spielsachen, Kinderwagen und Fahrzeuge aller Art (Laufräder, Fahrräder). Annahme der Waren am 3. März von 9 bis 10 Uhr. Helfer können sich gerne melden unter kinderkleiderbasar-laichingen@web.de.

Westerheim - Der Kinderkleiderbasar in Westerheim findet am Samstag, 3. März, von 10 bis 12 Uhr im Hasenheim statt. Angeboten wird „Alles rund ums Kind“. Aus Platzgründen können keine Schuhe mehr angeboten werden. Fürs leibliche Wohl gibt es Kaffee und Kuchen. Info und Nummernvergabe bei Kerstin Baumann unter Telefon 0157 / 39641777. Abgabetermin der Waren ist am Freitag, 2. März, zwischen 17 und 18 Uhr.

Merklingen - Der Merklinger Frühjahr-/Sommerbasar findet am Samstag 10. März, in der Sport- und Mehrzweckhalle Samstag, 10. März, von 14 bis 16 Uhr statt. Die gut erhaltenen Artikel können am Freitag, 9. März, in der Zeit von 19.30 bis 20.15 Uhr in der Sporthalle abgegeben werden. Sie sollten mit dem Preis, der Größenangabe sowie der roten Kenn-Nummer versehen sein. Die Artikel sollten in einem Karton, nach Größe sortiert, gebracht werden, der ebenfalls deutlich mit der Kenn-Nummer versehen ist. Spielsachen und Schuhe bitte in einen extra Karton verpacken und als solchen beschriften. Da die Zahl der Anlieferer begrenzt ist, muss die Kennnummer bestätigt werden. Dies ist ab Montag, 26. Februar unter Telefon 0176-94320088 Montag bis Freitag 16 bis 18 Uhr möglich. Pro Anlieferer werden nur 70 Teile angenommen. Zum Verkauf werden angeboten: gut erhaltene Kinderkleidung von Größe 56 bis 176, Babyartikel, Spielsachen, Schuhe, Kinderwagen, Autositze und Umstandskleidung. Das Basarteam bietet Kaffee und Kuchen an.

Römerstein-Böhringen - Das Böhringer Basarteam veranstaltet einen Kinderkleiderbasar am Samstag, 17. März , von 14 bis 16 Uhr in der Turnhalle in Böhringen. Es wird zeitgemäße Sommerkleidung bis Größe 176 sowie Babyausstattung vom Body bis zum Kinderwagen zum Verkauf angeboten. Wie immer gibt es einen Spielzeugmarkt und einen „Fuhrpark“.

Die Teilnehmernummern werden von 26. Februar bis 9. März per E-Mail unter: kisama2012@web.de oder unter 07382/941838 (tagsüber) vergeben. 15 Prozent des Umsatzes kommen einem gemeinnützigen Zweck zu Gute. Neue Helfer dürfen sich gerne melden, wir freuen uns! Weitere Informationen unter www.kinder-kleiderbasar.de.

Feldstetten - In der Delauhalle in Feldstetten findet am Samstag, 17. März, von 10 bis 12 Uhr der Kinderkleiderbasar Abteilung Kinderturnen im SV Feldstetten statt. Es werden Kinderbekleidung (Größe 56 – 176), Spielsachen, Babyartikel, Kinderwagen, Autositze, Sportartikel und vieles mehr verkauft.

Kennnummern und weitere Infos gibt es ab Montag, 12. März, zwischen 7.30 und 12.30 Uhr unter der Nummer: 0152-26 661430. Auch Anfragen über die WhatsApp-Funktion sind möglich. Pro Kennnummer werden nur 50 Artikel angenommen.

Berghülen - Der Frühlings-Kinderkleiderbasar des Kindergartens Kernige Knirpse findet am Samstag, 7.April, in der Auhalle Berghülen statt. Von 13 bis 15 Uhr werden gut erhaltene Frühjahr/Sommer-Kinderkleidung, Umstandskleidung, Kinderwagen und Spielsachen verkauft. Mit 20 Prozent ist der Kindergarten „Kernige Knirpse“ beteiligt.

Wer gerne etwas verkaufen möchte, kann sich am 14. März von 14 bis 16 Uhr unter 0176-50911407 oder E-Mail an bazarkernigeknirpse@web.de eine Kennziffer geben lassen beziehungsweise die alte Kennziffer bestätigen lassen. Warenannahme ist am Freitag, 6. April, von 10 bis 11 Uhr und 15 bis 16 Uhr. Während des Kinderkleiderbasars gibt es Kaffee und Kuchen (auch zum Mitnehmen). Infos unter www.kiba-berghuelen.de.