Hier darf jedes Instrument ausprobiert werden

Die Proben des Vororchesters finden immer freitags (außer in den Ferien) in der Zeit von 16.45 bis 17.45 Uhr im Musikerheim, also in der „Alten Realschule“ in Laichingen an der Schulstraße gegenüber der Kronen-Metzgerei, statt. Die Probe ist für alle, die seit mindestens einem Jahr spielen.

Alle Kinder und Jugendliche, die ein Blasinstrument oder Schlagzeug spielen, kommen bei den Proben der Jugendkapelle immer freitags von 18 bis 19.45 Uhr im Proberaum des Musikvereins zusammen. Die Leitung hat Vanessa Garispe.

Übrigens: Zum Start in den Advent lädt die Jugendkapelle zusammen mit dem Kinderchor des Pop & More am Sonntag, 1. Dezember, um 16 Uhr zu einer gemütlichen Stunde in den Neubau des Gymnasiums ein. Mit weihnachtlichen Liedern, festlichen Weisen und dazu passenden Gedichten sowie mit Punsch, Glühwein und Lebkuchen wollen die jungen Musiker mit Dirigentin Vanessa Garispe und die Sänger des Kinderchores unter der Leitung von Heinke Waldbaur die Besucher auf die Weihnachtszeit einstimmen. Der Eintritt ist frei.

