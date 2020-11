Hier benötigen Kinder dringend Unterstützung

In Rumänien lähmt das Coronavirus das gewohnte Leben. Die Rumänienhilfe Kinderglück ist im stetigen Austausch und berichtet: Die 21 Kinder des Heims in Carei waren von März bis September in Haus und Garten „eingesperrt“, und nach wenigen Wochen Schulbetrieb wurde nun wieder die Quarantäne verhängt. „Und dies bedeutet eben in Rumänien, dass das Heimgelände nicht verlassen werden darf. Für die quirligen und bewegungsfreudigen Kinder ist dies eine schwer zu ertragende Einschränkung und für die Heimleiterin und ihr Team eine Situation, die für alle eine große Belastung bedeutet.“

Finanzielle Sorgen sind groß

Dazu kommen die finanziellen Sorgen: Der Wegfall von Schule oder Kindergarten heißt eben auch, dass das Mittagessen für die Kinder zusätzlich finanziert und zusätzliche Kräfte für die Tagesbetreuung eingestellt werden müssen. So ist das Heim wieder in Geldnöte geraten, die seine weitere Existenz gefährden. „Wir haben versucht, das Kinderheim, so gut es nur ging, mit Geldspenden zu unterstützen. Dies wurde ermöglicht durch den Lions Club Blaubeuren-Laichingen, die evangelischen Kirchengemeinden von Feldstetten und Westerheim-Donnstetten sowie zahlreiche private Geldspenden.

Neben der Absicherung des laufenden Betriebs konnten davon wenigstens für jedes Kind ein Paar neue Schuhe angeschafft und zwei Laptops gekauft werden. Mit diesen versuchen ehrenamtliche Helferinnen mit dem guten Dutzend schulpflichtiger Kinder dem auch in Rumänien digital angebotenen Unterricht mehr schlecht als recht zu folgen“, berichtet Eberhard Schanbacher.

Kindergarten ist ebenfalls geschlossen

Der Kindergarten in Curtuiseni ist gleichfalls wieder geschlossen und die Eltern müssen selbst dafür sorgen, wie sie die Kleinen zu Hause beaufsichtigen, verköstigen und beschäftigen können.

Mit den Spenden der Rumänienhilfe Kinderglück konnten unter anderem für jedes Kind ein Paar neue Schuhe gekauft werden. (Foto: PR)

Auch im Altenheim in Petresti ist das Coronavirus ausgebrochen. „Informationen, wie hoch die Zahl der Infektionen ist und wie erfolgreich die Pandemie mit den vorhandenen Mitteln bekämpft werden kann, waren nicht zu erhalten“, so Schanbacher weiter.

Keine Transporte mehr seit März

Seit März konnte die Rumänienhilfe Kinderglück keine Transporte mehr auf den Weg bringen, um mit Sachspenden Hilfe zu leisten. Auch die traditionelle Weihnachtspaketaktion der Grundschulen in Feldstetten und Westerheim sowie der evangelischen Kirchengemeinde in Feldstetten ist in diesem Jahr nicht möglich.

So bleibt nur die herzliche Bitte, die Rumänienhilfe Kinderglück in diesem Jahr statt der Sachspenden und Weihnachtspakete mit Geldspenden zu unterstützen. Eberhard Schanbacher

„So bleibt nur die herzliche Bitte, die Rumänienhilfe Kinderglück in diesem Jahr statt der Sachspenden und Weihnachtspakete mit Geldspenden zu unterstützen. Unser Versprechen, dass diese und auch die Mitgliedsbeiträge in vollem Umfang dem Kinderheim in Carei, dem Kindergarten in Curtuiseni und dem Altenheim in Petresti zu gute kommen, gilt weiterhin. Alle Nebenkosten tragen die Vorstandsmitglieder“, zeigt Eberhard Schanbacher auf.